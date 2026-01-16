Uyển Ân ở tuổi 26

Uyển Ân vừa đánh dấu tuổi 26 bằng bộ ảnh mới. Mỹ nhân gen Z khoe vẻ gợi cảm và quyến rũ trong loạt hình được thực hiện ở studio. Thời gian qua, Uyển Ân góp mặt ở nhiều game show truyền hình, phim điện ảnh và các sự kiện giải trí, thời trang. Cô tham gia phim ảnh khá đều đặn hàng năm. Dù vậy, phong độ diễn xuất của cô khá trồi sụt. Những phim có thành tích phòng vé tốt của cô phần lớn là khi hợp tác cùng anh trai Trấn Thành.