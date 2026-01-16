Uyển Ân ở tuổi 26

Uyển Ân vừa đánh dấu tuổi 26 bằng bộ ảnh mới. Mỹ nhân gen Z khoe vẻ gợi cảm và quyến rũ trong loạt hình được thực hiện ở studio. Thời gian qua, Uyển Ân góp mặt ở nhiều game show truyền hình, phim điện ảnh và các sự kiện giải trí, thời trang. Cô tham gia phim ảnh khá đều đặn hàng năm. Dù vậy, phong độ diễn xuất của cô khá trồi sụt. Những phim có thành tích phòng vé tốt của cô phần lớn là khi hợp tác cùng anh trai Trấn Thành.
Cô không ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Ngoài những bộ cánh mang lại vẻ ngọt ngào, trẻ trung, Uyển Ân cũng được đánh giá cao khi diện outfit cá tính với mái tóc ngắn ấn tượng.
Dù vậy, không phải lúc nào Uyển Ân cũng thành công với sự phá cách, táo bạo của mình. Trong một show diễn thời trang mới đây, em gái Trấn Thành gây thất vọng khi khoác lên mình trang phục xuyên thấu với chi tiết cắt xẻ bên hông phía trước để lộ một phần vùng tam giác. Bộ trang phục của cô bị nhận xét kém duyên, phản cảm.
Hình ảnh sang trọng, thanh lịch của Uyển Ân tại một sự kiện. Những năm gần đây, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án. Năm 2025, cô góp mặt trong Chị ngã em nâng, đóng cùng Thuận Nguyễn. Tới đây, người đẹp sẽ xuất hiện ở dự án điện ảnh Nhà mình đi thôi của Trần Đình Hiền.
Ở tuổi 26, nữ diễn viên ngày càng được khen xinh đẹp, quyến rũ. Ngày mới vào nghề, em gái Trấn Thành nhiều lần được nhận xét vóc dáng mũm mĩm. Sau đó, Uyển Ân quyết tâm giảm cân, lấy lại vóc dáng mảnh mai, cân đối. Năm 2023, nữ diễn viên tiết lộ cô giảm được 12 kg.
Vóc dáng đẹp giúp Uyển Ân tự tin hơn. Cô thường xuyên chuộng trang phục ôm sát hoặc cúp ngực, xuyên thấu để khoe triệt để lợi thế ngoại hình. Trong một bài phỏng vấn, người đẹp nói cô luôn cố gắng chăm chút ngoại hình vì biết đó là điều quan trọng đối với một diễn viên. Hàng ngày, Uyển Ân dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống. Về chuyện tình cảm, Uyển Ân khá kín tiếng. Trước đây, cô từng vướng tin hẹn hò Quỳnh Lý, Song Luân nhưng đều phủ nhận.
