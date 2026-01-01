Tóc Tiên, Touliver gây chú ý

Touliver đồng hành cùng Tóc Tiên trong đêm nhạc countdown diễn ra tối 31/12. Khoảnh khắc cả hai bên nhau gây chú ý.

Tối 31/12, Tóc Tiên tham gia trình diễn trong đêm nhạc đón chào năm mới diễn ra ở TP.HCM. Nữ ca sĩ diện trang phục sexy, khoe loạt vũ đạo sôi động và mang tới cho khán giả những tiết mục ấn tượng.

Đáng chú ý, Touliver cũng xuất hiện tại sự kiện này. Ở phía dưới, anh cầm điện thoại, quay lại các màn trình diễn của Tóc Tiên. Sau đó, Touliver còn đợi vợ trình diễn xong.

Khoảnh khắc cả hai bên nhau gây chú ý. Clip ghi lại cảnh Touliver đứng đợi Tóc Tiên thu hút lượng tương tác và bàn luận sôi nổi.

Touliver đứng đợi Tóc Tiên trình diễn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trên trang cá nhân, Tóc Tiên lại đăng tải clip ngồi trên ôtô và trở về nhà riêng một mình, chờ đón Giao thừa. "Countdown mình tôi", cô viết.

Trước đó, Tóc Tiên cũng chia sẻ khoảnh khắc tổng kết 2025, cho biết đây là năm nhiều biến động với cô. "Sau tất cả những gì còn lại là lòng biết ơn, biết ơn vì đã đến, ở lại, rời đi", ca sĩ viết.

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song giữa những đồn đoán, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.

Vào tháng 1, Tóc Tiên chia sẻ trong bài phỏng vấn rằng cả tình yêu và sự nghiệp đều có những lúc khiến nữ ca sĩ cảm thấy yếu đuối. Nhưng may mắn, Tóc Tiên luôn có Touliver bên cạnh.

“Anh ấy không chỉ là chỗ dựa mà còn là người lắng nghe và đồng hành với Tiên qua mọi thăng trầm.Tôi nghĩ tôi và anh Hoàng đã bổ sung cho nhau rất nhiều. Chúng mình không cố thay đổi nhau, mà học cách chấp nhận và trân trọng sự khác biệt. Đó cũng là nguyên tắc của cả hai khi bước vào cuộc sống hôn nhân”, Tóc Tiên chia sẻ.