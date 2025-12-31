Ai sẽ chiến thắng Running Man Vietnam 2025?

Chỉ còn vài tập nữa, Running Man Vietnam 2025 sẽ khép lại mùa mới nhất. Trong số các thành viên của dàn cast, Trấn Thành đang là người chơi mạnh nhất.

Running Man Vietnam 2025 đã phát sóng được 13 tập. Theo kế hoạch, chương trình sẽ có 4 hồi với tổng cộng 16 tập. Sau hơn hai tháng phát sóng, show thực tế đang nhận lượng người xem và độ thảo luận cao trên nhiều nền tảng mạng.

Trải qua nhiều thử thách, dàn cast gồm các thành viên Trấn Thành, Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P, Quang Tuấn thu hút nhờ sự lăn xả, nỗ lực và phản xạ với các tình huống tốt.

Trong đó, thành viên đang mạnh nhất trong dàn cast phải kể đến là Trấn Thành. Anh được dự đoán là người chơi sẽ chiến thắng Running Man Vietnam mùa 3.

Trấn Thành là thành viên mạnh nhất của Running Man Vietnam năm nay. Ảnh: NSX.

Trấn Thành nổi trội về thể lực và sức bền. Anh là nỗi khiếp sợ của nhiều thành viên trong dàn cast lẫn các khách mời tham gia chương trình. Đặc biệt, ở cuộc chiến xé bảng tên - "đặc sản" của Running Man, Trấn Thành luôn áp đảo tất cả. Ở tập 13, Quân A.P, Liên Bỉnh Phát và Uyển Ân phải hợp lực lại để có thể xé bảng tên nam đạo diễn. Song sau đó, Trấn Thành vẫn thoát khỏi vòng vây.

Ngoài ra, trong các thử thách đòi hỏi sự suy luận, tính toán, Trấn Thành cũng cho thấy khả năng phán đoán tốt. Anh cũng sở hữu trí nhớ tốt, khiến các thành viên khác lẫn ê-kíp Running Man Vietnam phải kinh ngạc.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, ông Kim Guk Jin, CEO Forest Studio, đơn vị sản xuất Running Man Vietnam 2025 cũng đánh giá cao Trấn Thành. CEO người Hàn Quốc tiết lộ: "Trong buổi làm việc đầu tiên với Trấn Thành, nam đạo diễn nói rằng muốn nội dung chương trình mùa 3 phải hay, hấp dẫn, không nên là show bình thường. Hai bên đồng thuận là cùng nhau làm một chương trình có tầm. Tôi không áp lực gì khi làm việc với Trấn Thành".