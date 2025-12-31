Quân A.P đã khác

Tham gia Running Man Vietnam 2025, Quân A.P đã thay đổi. Nam ca sĩ được yêu mến vì tính cách dễ thương, lăn xả trong các thử thách.

Trong số các thành viên mới của dàn cast Running Man Vietnam mùa 3, Quân A.P và Quang Tuấn là hai thành viên gây lo lắng nhất. Song sau 13 tập, cả hai đều cho thấy sự bứt phá và thu hút lượng khán giả yêu mến đông đảo.

Nhiều câu nói của Quân A.P trong chương trình sau đó "viral" trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Anh được biết đến với biệt danh "ù ui". Ở những tập gần đây, Quân A.P "quăng miếng" hài hước và nhiệt tình lăn xả trong các trò chơi.

Ở tập 13, anh cùng Liên Bỉnh Phát, Uyển Ân hợp lực lại để xé bảng tên Trấn Thành - đối thủ "nặng ký" nhất tại Running Man Vietnam năm nay.

Quân A.P được yêu mến sau Running Man Vietnam 2025. Ảnh: FBNV.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Mùa 3 của show thực tế được sản xuất Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng với đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.

Chương trình năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Sau 13 tập, chương trình được khán giả đón nhận với lượt tương tác, thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Kim Guk Jin, CEO Forest Studio, đơn vị sản xuất Running Man Vietnam 2025 tiết lộ mức đầu tư cho chương trình rất lớn. Dù áp lực về bài toán thu hồi vốn, ông vẫn nhận thấy đây là chi phí cần thiết trong hành trình đưa show thực tế của Việt Nam ra thế giới.

Sau mùa 3, thắc mắc tiếp theo là Forest Studio có thực hiện mùa tiếp theo không, câu trả lời từ phía vị CEO Hàn Quốc là: "Tôi chưa thể nói trước được điều gì".

Nhìn nhận về cuộc đấu cũng như sự bùng nổ game show Việt thời gian qua, ông Kim Guk Jin đánh giá thẳng thắn ngay từ đầu, công ty không định hướng phát triển theo hướng cạnh tranh với những "ông lớn" khác trong ngành sản xuất show hiện tại.