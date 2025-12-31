Ai đang mờ nhạt nhất Running Man Vietnam

Sau 13 tập, Liên Bỉnh Phát là thành viên mờ nhạt nhất Running Man Vietnam mùa 3. Nam diễn viên cho thấy nỗ lực tương tác, chăm chia sẻ, giao lưu nhiều hơn trong lần trở lại show thực tế. Dù vậy, những lần "quăng miếng" của Liên Bỉnh Phát kém hài hước. Không ít lần, sau khi nam diễn viên chia sẻ xong, không khí im lặng bao trùm phim trường, các thành viên lẫn khách mời đều im lặng.