Ai đang mờ nhạt nhất Running Man Vietnam

Sau 13 tập, Liên Bỉnh Phát là thành viên mờ nhạt nhất Running Man Vietnam mùa 3. Nam diễn viên cho thấy nỗ lực tương tác, chăm chia sẻ, giao lưu nhiều hơn trong lần trở lại show thực tế. Dù vậy, những lần "quăng miếng" của Liên Bỉnh Phát kém hài hước. Không ít lần, sau khi nam diễn viên chia sẻ xong, không khí im lặng bao trùm phim trường, các thành viên lẫn khách mời đều im lặng.
Trấn Thành, Lan Ngọc nhiều lần "chữa cháy" cho Liên Bỉnh Phát trong các tình huống. Đạo diễn Mai bức xúc vì đàn em luôn hỏi những câu "ngờ nghệch, ngớ ngẩn". Khi bị đồng nghiệp chê "quăng miếng" nhạt nhẽo, nam chính Quán Kỳ Nam giải thích "anh chỉ muốn lên hình nhiều hơn".
Do gặp chấn thương, thể lực của Liên Bỉnh Phát cũng không đảm bảo khi tham gia nhiều trò chơi đòi hỏi phải vận động mạnh. Nam diễn viên do vậy cũng không phát huy được lợi thế tốt nhất của anh trong Running Man Vietnam năm nay.
Trong các trò vận động, Liên Bỉnh Phát bị Trấn Thành bỏ xa. Với thử thách đòi hỏi suy luận, tính toán, Quang Trung, Lan Ngọc lại chiếm ưu thế. Anh Tú Atus thu hút bởi sự hài hước, duyên dáng.
Cùng với Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát là người có "thâm niên" ở Running Man. Anh góp mặt trong cả ba mùa của chương trình truyền hình thực tế này. Nếu mùa 1, anh được khán giả yêu mến với hình tượng "mầm non giải trí". Sang mùa hai, Liên Bỉnh Phát tạo dấu ấn với sức mạnh về thể lực, sự nhanh nhạy. Đến mùa ba, nam diễn viên có phần mờ nhạt.
Khoảnh khắc gây cười hiếm hoi của Liên Bỉnh Phát trong trận đấu với Trang Pháp ở tập hai. 2025 là năm hoạt động sôi nổi của nam diễn viên. Ngoài Running Man, anh còn tham gia show Chiến sĩ quả cảm. Vào tháng 10, Liên Bỉnh Phát chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (Thị đế, mảng phim truyền hình dài tập) tại Giải thưởng Kim chung lần thứ 60 nhờ vai diễn trong phim Hóa ngoại chi y (Bác sĩ tha hương).
