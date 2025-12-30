Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới được phong tước hiệp sĩ

Tài tử Idris Elba sắp sửa được phong tước hiệp sĩ vì những nỗ lực nhằm chấm dứt bạo lực thanh thiếu niên.

Theo Mirror, ngôi sao 53 tuổi nằm trong danh sách những ngôi sao được phong tước hiệp sĩ vào dịp năm mới, sau khi anh khởi xướng và thực hiện một chiến dịch chấm dứt bạo lực thanh thiếu niên.

Idris Elba, người sáng lập Quỹ Elba Hope chuyên hỗ trợ các hoạt động vì quyền lợi thanh thiếu niên, cho biết anh nhận vinh dự này thay cho "nhiều bạn trẻ" tại tổ chức từ thiện của mình. Họ là những người truyền cảm hứng cho công việc của anh những năm qua.

Idris Elba sắp được phong tước hiệp sĩ. Ảnh: Esquire.

Tài tử chia sẻ: "Tôi hy vọng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để thu hút sự quan tâm của mọi người trong việc hỗ trợ thiết thực, bền vững cho giới trẻ. Bên cạnh đó, chúng ta cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc giúp đỡ họ tìm ra giải pháp thay thế cho bạo lực".

Ngoài Idris Elba, nhiều ngôi sao trong giới giải trí, thể thao cũng được vinh danh đợt này. Một số cái tên có thể kể đến như diễn viên hài Bill Bailey, Matt Lucas...

Idris Elba sinh năm 1972 trong gia đình có mẹ là người Ghana, bố là người Sierra Leone. Từ khi còn trẻ, Idris Elba đã xác định rõ diễn xuất là đam mê của anh. Song, để có thể theo đuổi ước mơ, tài tử đã phải làm đủ công việc như sửa xe, bán hàng qua điện thoại hay DJ ở hộp đêm. Năm 22 tuổi, anh có cơ hội tham gia dự án truyền hình đầu tay 2point4 Children với một vai diễn nhỏ.

Phải đến năm 1999, nam diễn viên mới có vai điện ảnh đầu tiên trong Belle maman. Sau một thời gian dài chật vật với những dự án nhỏ, tên tuổi của Idris Elba trở nên nổi tiếng khi góp mặt trong American Gangster vào năm 2007. Những bom tấn đình đám mà anh tham gia có thể kể đến như Prometheus, Pacific Rim, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, 28 Weeks Later.

Idris Elba còn là một trong số ít những ngôi sao hiện nay có cơ hội góp mặt trong 2 vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng lớn nhất thế giới là DC (vai Bloodsport trong Suicide Squad) và Marvel (vai Heimdall trong loạt phim Thor). Ngoài công việc diễn viên, anh còn hoạt động ở mảng nhạc kịch, sản xuất âm nhạc, lồng tiếng, người mẫu ảnh.

Tài tử được vinh danh là người đàn ông quyến rũ nhất vào năm 2018 theo bình chọn của tạp chí People. Anh là tài tử da đen hiếm hoi được trao danh hiệu kể trên, bên cạnh Denzel Washington (năm 1996) và Dwayne Johnson (2016).