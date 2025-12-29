'Avatar 3' oanh tạc phòng vé toàn cầu, vượt mốc 760 triệu USD

Sau hai tuần công chiếu, bom tấn "Avatar: Fire and Ash" vượt mốc 760 triệu USD trên toàn cầu.

Theo Variety, đứa con tinh thần của James Cameron tiếp tục càn quét các rạp chiếu trên toàn thế giới. Sau hai tuần phát hành, bom tấn Avatar: Fire and Ash vượt mốc 760 triệu USD . Trong đó, 217 triệu USD tới từ phòng vé nội địa và 542 triệu USD thị trường quốc tế. Một số thị trường điện ảnh đóng góp vào thành tích doanh thu nói trên, có thể kể đến như Trung Quốc ( 99,6 triệu USD ), Pháp ( 54,4 triệu USD ), Đức ( 43,1 triệu USD ) hay Hàn Quốc ( 32,1 triệu USD )...

Avatar: Fire and Ash hiện đã là phim Hollywood có doanh thu cao thứ 6 trong năm nay và sẽ tiếp tục vượt qua các phim ăn khách như Demon Slayer: Infinity Castle ( 714 triệu USD ), Jurassic World: Rebirth ( 869 triệu USD ) và A Minecraft Movie ( 958 triệu USD ) trong những ngày tới.

Avatar 3 dắt túi 760 triệu USD sau hai tuần công chiếu. Ảnh:

Không lâu nữa, Avatar 3 sẽ trở thành bom tấn thứ ba của năm 2025 vượt qua mốc 1 tỷ USD , sau hai bom tấn khác của Disney là bản làm lại Lilo & Stitch phát hành vào tháng 5 ( 1,03 tỷ USD ) và Zootopia 2 ( 1,3 tỷ USD ).

Hiện giới quan sát và khán giả mộ điệu điện ảnh trên toàn cầu đang quan tâm về con số doanh thu cuối cùng của Avatar: Fire and Ash khi dừng lại hành trình ở rạp chiếu. Bom tấn này được kỳ vọng lớn về thành tích doanh thu bởi hai phần trước đó đều tạo ra những kỷ lục ở phòng vé. Phần tiền truyện Avatar ra mắt năm 2009 ghi nhận con số 2,9 tỷ USD còn Avatar: The Way of Water năm 2022, thu về 2,3 tỷ USD .

Tại rạp Việt, phần 3 Avatar vẫn chưa có đối thủ, bỏ xa những cái tên khác. Sau hơn 10 ngày chiếu, bộ phim khoa học viễn tưởng đã mang về 193 tỷ đồng (theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến sáng 29/12).

Diễn ra sau các sự kiện của phần 2, Avatar 3 viết tiếp câu chuyện về hành trình của gia đình Jake Sully và Neytiri. Trải qua biến cố Neteyam hy sinh, cả gia đình chìm trong đau thương. Nhưng họ không có thời gian để chữa lành, khi đội quân của "người trời" tiếp tục ập tới.

Phản diện Miles Quaritch vẫn đau đáu kế hoạch lùng sục Jake, trả mối hận phản bội đồng loại khi xưa. Đáng sợ hơn, gã bắt tay với Người Tro, một tộc Na’vi bản địa hung hăng, giận dữ và hiếu chiến.