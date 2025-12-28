Người đẹp Brazil được cầu hôn ở Vịnh Hạ Long

Gabriela Borges, top 5 Miss Cosmo 2025 được bạn trai Lucas Mozzatto Chaves cầu hôn trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Tối 27/12, Hoa hậu Brazil Gabriela Borges, top 5 Miss Cosmo 2025 đăng tải clip được cầu hôn trên một du thuyền ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Khi cô đang vui vẻ ngắm khung cảnh lãng mạn, bạn trai Lucas Mozzatto Chaves bất ngờ quỳ gối và cầu hôn. Người đẹp hạnh phúc, nói lời đồng ý và hôn nửa kia.

"Giữa nhiều giấc mơ, tôi đã chọn sống với giấc mơ của chúng tôi. Và câu trả lời là đồng ý. Khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ở trong ký ức của cả hai", cô chia sẻ.

Top 5 Miss Cosmo 2025 vừa được bạn trai cầu hôn ở Vịnh Hạ Long. Ảnh: IGNV.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, fan gửi lời chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương.

Gabriela Borges và Lucas Mozzatto Chaves gắn bó nhiều năm qua. Trên trang cá nhân, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào bên nhau. Họ thường đi du lịch vào những kỳ nghỉ, dịp rảnh rỗi.

Gabriela Borges sinh năm sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại Đại học São Paul. Người đẹp từng trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp. Năm 2021, cô giành vương miện Miss Earth São Paulo và lọt vào top 5 chung kết Miss Earth Brazil. Một năm sau, Gabriela Borges đăng ký thi Miss Grand Brazil và giành ngôi á hậu.

Mới đây, cô đại diện Brazil góp mặt tại Miss Cosmo 2025 tổ chức ở TP.HCM. Người đẹp là ứng viên nổi bật từ những vòng ngoài. Cô luôn nằm trong nhóm thí sinh được dự đoán đăng quang ngôi vị cao nhất.

Gabriela Borges cao 1,75 m, sở hữu vóc dáng nóng bỏng, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, tự tin. Cô giành giải Best in Swimsuit tại Miss Cosmo 2025. Trong đêm chung kết, Gabriela Borges lọt vào top 5.

Cô hiện là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Ngoài ra, Gabriela Borges còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, xã hội tại quê nhà. Cô giúp đỡ nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Hoa hậu người Brazil cũng quan tâm đến hoạt động môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ rừng.