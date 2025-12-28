'Biểu tượng gợi cảm' nghi vấn hẹn hò Pulisic là ai?

Trong khi "biểu tượng gợi cảm" của Hollywood gần đây đang vướng tin yêu Scooter Braun. Cặp đôi bị bắt gặp ôm nhau cạnh hồ bơi tại biệt thự của cô ở Florida Keys chỉ vài ngày trước đó. Một nguồn tin thân cận từng tiết lộ rằng mối quan hệ của cả hai đang "tăng tốc hết cỡ", kể từ lần đầu làm quen tại đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez hồi tháng 6 năm nay.