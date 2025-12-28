'Biểu tượng gợi cảm' nghi vấn hẹn hò Pulisic là ai?

|
Tờ La Gazzetta dello Sport vừa tiết lộ Christian Pulisic, ngôi sao đội tuyển Mỹ và nữ diễn viên Sydney Sweeney vướng nghi vấn hẹn hò. Hiện cả hai chưa lên tiếng về chuyện tình cảm. Song thông tin này đang lan truyền rộng rãi, kéo theo nhiều bàn luận trên các diễn đàn, chuyên trang về thể thao, giải trí. Christian Pulisic thường giữ kín đời tư, tập trung vào sự nghiệp bóng đá ở châu Âu. Kể từ khi gia nhập AC Milan, anh hầu như tránh xa những tin tức về chuyện tình cảm và chủ yếu chia sẻ trên mạng xã hội xoay quanh các trận đấu, buổi tập.
|
Trong khi "biểu tượng gợi cảm" của Hollywood gần đây đang vướng tin yêu Scooter Braun. Cặp đôi bị bắt gặp ôm nhau cạnh hồ bơi tại biệt thự của cô ở Florida Keys chỉ vài ngày trước đó. Một nguồn tin thân cận từng tiết lộ rằng mối quan hệ của cả hai đang "tăng tốc hết cỡ", kể từ lần đầu làm quen tại đám cưới của Jeff Bezos và Lauren Sánchez hồi tháng 6 năm nay.
|
Sydney Sweeney tỏa sáng sau loạt phim như Euphoria, The Handmaid's Tale hay The Voyeurs... Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án phim, có thể kể tới Immaculate (2024) và Madame Web (2024). Mỹ nhân thu hút lượng fan đông đảo. Trang cá nhân của cô có gần 26 triệu người theo dõi.
|
Những năm gần đây, tên tuổi của nữ diễn viên phủ sóng. Cô xuất hiện trên tờ bìa của hàng loạt tạp chí nổi tiếng hay ngồi hàng ghế đầu ở những show thời trang lớn. Sydney Sweeney trở thành đại sứ thương hiệu của Tory Burch, hãng mỹ phẩm Laneige hay góp mặt trong các chiến dịch thời trang của Guess, Parade Lingerie, Miu Miu… Tạp chí Time từng vinh danh nữ diễn viên là một trong 100 ngôi sao thế hệ mới vào năm 2022.
|
Cô sinh năm 1997 tại Washington, Mỹ. Mẹ nữ diễn viên là luật sư và cha hoạt động trong ngành Y. Ngay từ nhỏ, Sydney Sweeney đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Cô bắt đầu đóng phim khi 12 tuổi. Người đẹp chỉ cao 1,61 m nhưng hình thể nóng bỏng, quyến rũ với số đo ba vòng 91-63,5-91 cm.
|
Trên trang cá nhân, cô chăm chia sẻ những bộ ảnh trong các kỳ nghỉ dưỡng, du lịch. Về đời tư, Sydney từng đính hôn với doanh nhân Jonathan Davino năm 2022 nhưng được cho là đã chia tay đầu năm 2025.
