Đỗ Thị Hà không còn là CEO công ty thẩm mỹ

Đỗ Thị Hà cho biết cô sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh để tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn.

Trên kênh cá nhân, Đỗ Thị Hà chia sẻ về việc dừng lại những công việc hiện tại, bao gồm kinh doanh, showbiz để tập trung chăm sóc, vun vén gia đình.

Cô chia sẻ: "Có những giai đoạn trong cuộc đời, mình bước đi nhanh, có lúc mình chọn dừng lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác. Sau khi kết hôn, mình nhận ra điều quan trọng không chỉ là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà là học cách ưu tiên cho điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung".

Đỗ Thị Hà dừng hoạt động kinh doanh để tập trung vun vén cho tổ ấm. Ảnh: Đinh Hà.

"Mình biết ơn những chặng đường, nơi cho mình cơ hội học hỏi, trưởng thành như một hành trình rất đẹp trong sự nghiệp. Nhưng ở thời điểm này, mình khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và tôn trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới, đồng hành, xây dựng và phát triển chung bằng sự thấu hiểu, tin tưởng. Hành trình phía trước có lẽ không ồn ào nhưng mình muốn đi, vững vàng, trưởng thành hơn và có người song hành", người đẹp chia sẻ thêm.

Dưới bình luận, nhiều dân mạng đặt câu hỏi về việc Đỗ Thị Hà rời vị trí CEO của công ty thẩm mỹ viện ở Hà Nội, hoa hậu xác nhận.

Từ sau khi kết hôn, Đỗ Thị Hà tạm gác các hoạt động. Cô dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động của công ty chồng. Người đẹp chăm chia sẻ những clip ghi lại cảnh nấu ăn, cắm hoa hoặc đi du lịch.

Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội với sự tham gia của Hoàng Thuỳ, Thanh Thủy, Ngọc Hân... Cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa vào 16/10 và lễ cưới tại Quảng Trị - quê nhà chú rể - vào 22/10.

Họ có khoảng 2 năm hẹn hò. Trong suốt thời gian bên nhau, hai người giấu kín chuyện tình cảm. Tới hôm ăn hỏi vào 16/10, Đỗ Thị Hà lần đầu đăng ảnh cùng ông xã.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt Top 13 Miss World 2021. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Luật kinh doanh.