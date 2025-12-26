Game show thực tế của Yeah1 chính thức trở lại vào ngày 18/1. Tập mới nhất là chặng đặc biệt, ghi lại hành trình ở Bản Liền.

Trưa 26/12, nhà sản xuất công bố poster và thời điểm phát sóng của chương trình Gia đình Haha mùa 2. Cụ thể, game show thực tế của Yeah1 chính thức trở lại vào ngày 18/1. Tập mới nhất là chặng đặc biệt, ghi lại hành trình ở Bản Liền. Các tập tiếp theo sẽ phát sóng vào thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3.

"Chặng đặc biệt của Gia đình Haha chính là một món quà nhỏ vào dịp cuối năm nhưng đầy yêu thương và sum vầy mà ê-kíp muốn gửi đến tất cả khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Vẫn là những con người cũ nhưng lần này Bản Liền sẽ có thêm vài người bạn mới", theo nhà sản xuất.

Gia đình Haha trở lại từ ngày 18/1. Ảnh: NSX.

Thông báo của nhà sản xuất thu hút sự chú ý của khán giả. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng cho biết họ háo hức để đón đợi chặng đặc biệt của Gia đình Haha.

Game show Gia đình Haha kết thúc mùa đầu tiên vào cuối tháng 9, khép lại chặng đường trải dài khắp nhiều miền đất nước. Trong hành trình, dàn cast đã đi qua Bản Liền, Sa Huỳnh, miền Tây và kết thúc ở Tây Nguyên. Việc chương trình kết thúc để lại nhiều tiếc nuối, bởi đây là một trong những game show được yêu thích thời gian qua.

Được Việt hóa từ format Haha Farmer của Trung Quốc - Chương trình theo chân các nghệ sĩ khám phá văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam, qua đó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi trong đời sống.

Dàn cast chính của Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Mỗi điểm dừng đều có thêm khách mời là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, mang đến sự mới mẻ cho hành trình.