Mỹ nam 'Người ấy là ai' cầu hôn bạn gái

  • Thứ năm, 25/12/2025 21:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Alan Phạm chia sẻ loạt ảnh trong buổi cầu hôn bạn gái mới đây. Song anh vẫn giữ kín danh tính nửa kia.

Tối 25/12, Alan Phạm đăng tải bộ ảnh trong buổi cầu hôn bạn gái mới đây. Cả hai rạng rỡ ở khoảnh khắc đặc biệt. Nửa kia của Alan Phạm khoe nhẫn đính hôn và ôm người yêu bên khung cảnh bờ sông êm đềm.

Alan Phạm nói bạn gái là "món quà tình yêu" hoàn hảo được ban tặng. Anh sẽ trân trọng và yêu thương nửa kia cho đến cuối cuộc đời. Mỹ nam cũng chia sẻ thêm hành trình hẹn hò, gắn bó kín đáo của cả hai thời gian qua. Dù vậy, anh vẫn giữ kín danh tính bạn gái.

alan pham anh 1alan pham anh 2

Alan Phạm cầu hôn bạn gái. Ảnh: FBNV.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và bạn bè gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới đôi uyên ương.

Alan Phạm sinh năm 1997, sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh. Anh được biết đến khi tham gia chương trình hẹn hò Người ấy là ai 2020. Anh kết đôi với nữ chính Vũ Thanh Quỳnh ở cuối chương trình.

Sinh ra và lớn lên tại Australia, Alan Phạm thỉnh thoảng về Việt Nam để du lịch, nghỉ ngơi và kết hợp thăm người thân. Sau chương trình Người ấy là ai, Alan Phạm quyết định trở về Việt Nam để sống và theo đuổi hoạt động nghệ thuật.

Anh từng phát hành MV Sẽ có người thay anh yêu em vào năm 2022. Mỹ nam chia sẻ: "Tôi tự quyết định trở về, làm lại từ đầu ở Việt Nam. Tôi đam mê ca hát từ nhỏ, nhưng có cơ duyên với nghề người mẫu trước. Vì bản thân còn trẻ, tôi quyết định thử theo đuổi đam mê một lần xem sao. Nếu không được, tôi sẽ trở về Australia tiếp tục làm nghề y tá".

Alan Phạm là em họ của ca sĩ Thu Ngọc - cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng. Thu Ngọc cho biết cô đã giúp thuyết phục cha mẹ Alan, khẳng định bản thân từng trải qua môi trường showbiz nên có thể hướng dẫn, giúp đỡ em họ.

