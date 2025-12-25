Running Man Vietnam khi không đối thủ

Cuộc đấu game show đã khép lại khi 2 ngày 1 đêm, Anh trai “say hi” kết thúc. Trong khi Running Man Vietnam mùa 3 cũng đi qua 2/3 chặng đường.

Thị trường game show Việt những tuần cuối cùng của năm 2025 đã bớt sôi động. Các chương trình truyền hình thực tế lần lượt khép lại. Anh trai “say hi” mùa hai kết thúc giữa tháng 12 với ngôi vị quán quân thuộc về Negav. Trong khi 2 ngày 1 đêm mùa 4 cũng dừng lại ở tập 94.

Running Man Vietnam hiện "một mình một ngựa" trên đường đua game show. Sau hơn hai tháng phát sóng, đây vẫn là chương trình hiếm hoi giữ được sức nóng. Ở mỗi tập phát sóng, show thực tế thu hút lượng người xem đông đảo cùng độ bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội sôi nổi.

Sự thay đổi liên tục của các trò chơi cùng dàn cast, khách mời đông đảo, nhiều màu sắc là yếu tố cốt lõi đảm bảo sức hút cho show thực tế ở mùa 3.

Kết quả cuộc đấu game show

Cuộc chiến game show bùng nổ từ quý 2 của năm nay. Khi đó, một loạt chương trình cùng lúc hiện diện, thu hút hàng trăm nghệ sĩ Việt tham gia. Em xinh “say hi” mùa đầu tiên, Anh trai “say hi” mùa hai (đến từ DatVietVAC); Tân binh toàn năng, Gia đình Haha (Yeah1) hay Sao nhập ngũ phiên bản All-Star, Chiến sĩ quả cảm (Zeit Media)... thay phiên nhau lên sóng. Trong cuộc đấu khốc liệt đó, các “ông lớn” đều chi một khoản tiền lớn, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng để giành giật “miếng bánh” thị phần cũng như thu hút lượng người xem. Song không phải game show nào cũng đạt hiệu ứng như kỳ vọng.

Trong đó, chương trình “flop” nhất phải kể đến là Tân binh toàn năng. Ban đầu, chương trình truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ với mục tiêu tạo dựng thành một nhóm nhạc idol này được xem là “ván bài lớn” của nhà Yeah1 khi họ dừng Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Tân binh toàn năng được nhà sản xuất đầu tư về mặt hình ảnh và truyền thông, với sự góp mặt của Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Kay Trần… ở vai trò huấn luyện viên. Dù vậy, hiệu ứng của Tân binh toàn năng gây thất vọng. Lượt xem, độ bàn luận sau các tập của chương trình này ngày càng sụt giảm. Không chỉ vậy, việc một số thí sinh của chương trình vướng ồn ào khiến cho tổng thể show gặp không ít bất lợi.

Anh trai "say hi" mùa hai khép lại trong ồn ào.

Đối đầu với Tân binh toàn năng là Em xinh “say hi” mùa 2, có khởi đầu thuận lợi. Chương trình quy tụ dàn 30 nữ nghệ sĩ, nhận lượng theo dõi lớn từ người xem ở những tập đầu. Một số tiết mục như Đã xinh lại còn thông minh, AAA ngay lập tức thống trị đường đua YouTube và tạo được độ lan tỏa rộng rãi. Nhiều gương mặt mới được kỳ vọng sẽ bứt phá để tạo ra những idol như cách mà Anh trai “say hi” từng làm được. Song càng về sau, Em xinh “say hi” cũng cho thấy phong độ trồi sụt. Qua các live stage, chất lượng âm nhạc, lượt view cùng độ bàn luận sau mỗi tập giảm dần. Các nhân tố được kỳ vọng như 52Hz, Pháo, Tiên Tiên hụt hơi ở chặng cuối.

Tương tự Em xinh “say hi” là Anh trai “say hi” mùa 2. Show có sự góp mặt của dàn ca sĩ, rapper, producer ở hai thế hệ, gồm những cái tên như Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, B Ray hay Negav, buitruonglinh, Cody Nam Võ… không thoát khỏi “lời nguyền mùa hai”. Yếu tố bất ngờ hay sự bùng nổ trong từng màn trình diễn của các đội thi không được tạo ra. Đến đêm chung kết diễn ra tối 13/12, với chiến thắng thuộc về Negav, những phản ứng mạnh mẽ từ dân mạng lại nổ ra. Việc một nghệ sĩ từng vướng hàng loạt ồn ào về đời tư lại được vinh danh ở bục cao nhất khiến công chúng đặt dấu chấm hỏi về trách nhiệm của nhà sản xuất. Sự bất ổn của Anh trai “say hi” ở mùa thứ hai cùng hiệu ứng mờ nhạt một lần nữa đặt "ông lớn" này vào thế khó.

2 ngày 1 đêm mùa 4 kết thúc ở tập 94.

Một chương trình khác cũng đến từ DatVietVAC là 2 ngày 1 đêm bước sang mùa thứ 4. Show thực tế vẫn duy trì dàn cast gồm Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn… Ở chặng đầu, 2 ngày 1 đêm vướng nhiều ồn ào, tranh cãi liên quan đến các nghệ sĩ và dàn khách mời. Ngoài ra, ​format, nội dung chương trình bị nhận xét thiếu mới mẻ. Đến những tập cuối, phong độ của 2 ngày 1 đêm dần được cải thiện. Trong đó, tập 88, 90 ghi nhận lượt xem tương đối khá, trên 7 triệu/tập. Mùa mới nhất của 2 ngày 1 đêm vừa chính thức khép lại ở tập 94.

Hai game show thực tế khác có format tương đồng gồm Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ cũng đã khép lại. Gia đình Haha, sau mùa đầu tiên gây sốt hiện chưa có kế hoạch về hành trình tiếp theo.

Running Man Vietnam 'một mình một ngựa'

Dẫn đầu cuộc đấu game show thực tế 2025 phải kể đến là Running Man Vietnam mùa 3. Dù thay đổi nhà sản xuất, format và một số thành viên trong dàn cast, chương trình vẫn duy trì được sức hút. Trên kênh YouTube của nhà sản xuất, các tập phát sóng dao động từ 8-10 triệu lượt view. Thống kê từ Socialite cho thấy các tập của Running Man Vietnam đều hiện diện top đầu bảng tổng sắp game show trong tuần. Ngoài ra, các thành viên như Trấn Thành, Anh Tú Atus, Lan Ngọc… góp mặt trong danh sách những thành viên game show được chú ý sau mỗi tập phát sóng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Running Man Vietnam đã phát sóng được 11 tập. Show thực tế đi qua 2/3 chặng đường. Trong bối cảnh một loạt các chương trình truyền hình khác đã dừng lại, show thực tế đến từ nhà Forest Studio hiện không còn đối thủ nào ở chặng cuối.

Running Man Vietnam hiện không còn đối thủ ở chặng cuối cùng.

Ở những tập gần đây, Quân A.P và Quang Tuấn - hai thành viên gây lo lắng nhất của show thực tế - đã cho thấy sự thay đổi, dần tạo được màu sắc riêng. Quân A.P hòa nhập được với dàn cast và chiến thắng ở nhiều thử thách nhờ thể lực tốt. Trong khi Quang Tuấn được yêu quý bởi sự chân chất, gần gũi.

Hai thành viên nổi bật nhất phải kể đến là Anh Tú Atus và Quang Trung. Đây là hai "con tướng" được đánh giá lợi hại nhất ở mùa 3. Cả hai đều là những người chơi phản ứng nhanh và chuẩn xác với nhiều thử thách đòi hỏi suy luận, tính toán ở chương trình. Anh Tú Atus và Quang Trung cũng ghi điểm vì sự hài hước, duyên dáng.

Trong khi dàn cast cũ gồm Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát vẫn giữ được phong độ. Trấn Thành khiến tất cả thành viên trong chương trình phải e ngại vì thể lực tốt. Tương tự, Lan Ngọc chơi hết mình trong các thử thách, dù trước đó gặp chấn thương. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1990 không ngại chiêu trò, "chơi dơ" để vượt qua các đối thủ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Kim Guk Jin, CEO Forest Studio, đơn vị sản xuất Running Man Vietnam mùa 3 đánh giá cao Lan Ngọc. Ông cho hay ở thời điểm Lan Ngọc gặp chấn thương, cả ê-kíp đều lo lắng và quyết định thay đổi một số trò chơi để phù hợp với sức khỏe, thể trạng của cô.

"Chúng tôi tìm rất nhiều cách để Lan Ngọc tiếp tục tham gia chương trình. Nếu trường hợp phải dời lịch để chờ cô ấy hồi phục, cả ê-kíp đều chấp nhận và sẵn sàng đợi. Cô ấy là bóng hồng duy nhất của chương trình. Và Running Man Vietnam mùa 3 không thể thiếu Lan Ngọc được", CEO Forest Studio nói.