Mỹ Anh hôn môi bạn trai mới

Nữ ca sĩ xác nhận hẹn hò producer Duông Drum. Mỹ Anh vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc cả hai hôn môi tình tứ.

Mỹ Anh xác nhận hẹn hò Duông Drum thông qua trang cá nhân. Nữ ca sĩ đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn trai. Cả hai khóa môi ngọt ngào. "Cảm ơn Duông Drum đã phối bài này rất hay", Mỹ Anh chia sẻ.

Nam producer cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên Mỹ Anh. Thời gian qua, cả hai đồng hành trong nhiều sản phẩm, sân khấu nhưng không xác nhận chuyện tình cảm.

Duông Drum có mối quan hệ khá thân thiết với các thành viên trong gia đình Mỹ Anh. Nhạc sĩ Anh Quân từng đăng tải ảnh chụp bên Mỹ Anh cùng Duông Drum và chia sẻ: "Tổ sắp hưu sinh hoạt với con cháu". Trong khi Mỹ Linh và Duông Drum chăm tương tác trên mạng xã hội.

Mỹ Anh hẹn hò Duông Drum. Ảnh: IGNV.

Bạn trai của Mỹ Anh là Nguyễn Đức Minh Dương, sinh năm 2002, từng tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh là một tay trống, producer có tiếng. Duông Drum từng giành giải quán quân thể loại song tấu tại cuộc thi Drum Off Global 2019.

Trước khi hẹn hò Duông Drum, Mỹ Anh từng trải qua thời gian gắn bó với DJ Quốc Tít. Cả hai công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2022. Song sau đó, Mỹ Anh và DJ Quốc Tít âm thầm chia tay.

Mỹ Anh (sinh năm 2002) là con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Sau khi tham gia chương trình The Heroes với màu sắc âm nhạc khác biệt, trẻ trung, đậm chất US-UK, Mỹ Anh trở thành một trong những giọng ca trẻ được chú ý ở Vpop. Con gái Mỹ Linh chính thức ra mắt vào tháng 5/2020 với MV Got You do cô tự sáng tác, lên kịch bản.

Nhiều năm qua, nữ ca sĩ phát hành nhiều MV, EP. Sản phẩm của Mỹ Anh nhận không ít lời khen ngợi từ giới chuyên môn nhưng kén người nghe. Hiện tại, nhiều khán giả vẫn nhắc đến Mỹ Anh với Real Love - vốn là một bản cover trên sân khấu của game show âm nhạc.