'Nàng thơ' mới của điện ảnh Việt

Đứng đầu danh sách là diễn viên Lê Hạ Anh của bom tấn Mưa đỏ. 2025 là năm thành công rực rỡ của cô khi bộ phim chiến tranh, cách mạng đem lại thành tích không tưởng về doanh thu - hơn 710 tỷ đồng . Tác phẩm tạo cơn sốt tại các cụm rạp trên toàn quốc. Nhờ vai Os Hồng, tên tuổi của Lê Hạ Anh đến gần hơn với công chúng. Cô cũng trở thành nữ diễn viên chính của một phim điện ảnh có doanh thu cao nhất phòng vé nội địa mọi thời. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Hạ Anh cho biết: "Hành trình của tôi từng bước, chậm rãi và chắc chắn. Tôi không quá chộn rộn hay lo lắng về hành trình của mình. Tất nhiên, tôi luôn suy nghĩ mình sẽ làm gì để mỗi ngày đều đi lên chứ không dừng lại. Đến một thời điểm nào đó, sự tích lũy đó sẽ trả về kết quả đẹp nhất. Và như một bông hoa nở rộ đúng lúc. Bây giờ với tôi là như vậy".