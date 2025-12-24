'Nàng thơ' mới của điện ảnh Việt

Đứng đầu danh sách là diễn viên Lê Hạ Anh của bom tấn Mưa đỏ. 2025 là năm thành công rực rỡ của cô khi bộ phim chiến tranh, cách mạng đem lại thành tích không tưởng về doanh thu - hơn 710 tỷ đồng. Tác phẩm tạo cơn sốt tại các cụm rạp trên toàn quốc. Nhờ vai Os Hồng, tên tuổi của Lê Hạ Anh đến gần hơn với công chúng. Cô cũng trở thành nữ diễn viên chính của một phim điện ảnh có doanh thu cao nhất phòng vé nội địa mọi thời. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Hạ Anh cho biết: "Hành trình của tôi từng bước, chậm rãi và chắc chắn. Tôi không quá chộn rộn hay lo lắng về hành trình của mình. Tất nhiên, tôi luôn suy nghĩ mình sẽ làm gì để mỗi ngày đều đi lên chứ không dừng lại. Đến một thời điểm nào đó, sự tích lũy đó sẽ trả về kết quả đẹp nhất. Và như một bông hoa nở rộ đúng lúc. Bây giờ với tôi là như vậy".
Minh Anh cũng là gương mặt được chú ý trong năm nay. Cô được yêu mến sau bộ phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ. Minh Anh, 17 tuổi, tạo được thiện cảm nhờ vẻ ngoài trong sáng, tươi trẻ và rạng rỡ. Sau Thám tử Kiên, mới đây, cô có cơ hội góp mặt trong phim Tết Nguyên đán của Trường Giang mang tên Nhà ba tôi một phòng.
Lần đầu chạm ngõ màn ảnh, diễn viên Phương Thanh ghi điểm với nét đẹp trong trẻo. Diễn xuất của Phương Thanh trong phim Út Lan - Oán linh giữ của được khán giả và giới chuyên môn đánh giá tích cực. Cô cho thấy sự hợp vai với ngoại hình và đài từ tốt, khiến người xem tin vào sự mộc mạc, hồn nhiên và thiện lương của Lan. Trao đổi với Tri Thức - Znews, cô cho biết bản thân chỉ mới toàn tâm theo đuổi hành trình diễn xuất hơn một năm. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 2001 là sinh viên mỹ thuật, đồng thời hoạt động với vai trò tiktoker và influencer trên Instagram. Sau khi ra trường, cô theo học một số khóa diễn xuất.
"Nàng thơ" của điện ảnh Việt 2025 gọi tên Juliet Bảo Ngọc. Cô góp mặt trong dự án điện ảnh Mang mẹ đi bỏ. Cô sở hữu ngoại hình sáng, nét diễn mộc mạc xen lẫn sự trẻ trung, tươi mới. Trước khi đến với diễn xuất, Juliet Bảo Ngọc từng theo học ngành Động vật học tại Đại học Deakin (Úc), nhận học bổng toàn phần và tốt nghiệp xuất sắc. Sau đó, cô tiếp tục theo học bậc Honours (sinh viên nghiên cứu danh dự).
Hoàng Linh Chi của Hoàng tử quỷ cũng là gương mặt mới của màn ảnh rộng 2025. Cô sở hữu ngoại hình gợi cảm, gương mặt sắc sảo. Linh Chi sinh năm 1998, đến từ Nghệ An. Cô tốt nghiệp Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Người đẹp từng làm một số nghề như thợ trang điểm, mẫu ảnh trước khi theo đuổi công việc diễn viên. Sau đó, Hoàng Linh Chi theo học một số khóa đào tạo về diễn xuất tại sân khấu kịch của NSND Hồng Vân.
2025 cũng là năm thành công của Lamoon. Cô nhận sự yêu thích của khán giả mộ điệu điện ảnh sau khi tham gia Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên). Trong phim, Lamoon đảm nhận vai Út Khờ, nữ chiến sĩ thuộc đội du kích do Bảy Theo (Thái Hòa) chỉ huy. Út Khờ có trái tim thuần khiết, thơ ngây. Cô yêu đời, sở hữu giọng ca ấm áp, giàu tình cảm. Diễn xuất của Lamoon trong phim được đánh giá tròn vai.
