Á quân Em xinh 'xin lỗi vì hát không hay, EQ thấp'

Trong fanmeeting mới đây, LyHan nói những phản ứng tiêu cực trước đó từ anti-fan gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần cô.

Trong sự kiện fanmeeting mới đây, LyHan có động thái gây chú ý. Nữ ca sĩ bất ngờ nhắc lại việc bị tấn công trên mạng xã hội khi cô tham gia Em xinh "say hi" mùa đầu tiên.

Trên sân khấu, á quân Em xinh "say hi" chia sẻ: "LyHan xin lỗi vì đã hát không hay, xin lỗi vì nhảy không đẹp, xin lỗi vì EQ thấp, xin lỗi vì đã gồng".

Ca sĩ cho biết những phản ứng tiêu cực từ anti-fan đã ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần cô. LyHan mong mọi người đừng dùng những câu nói, từ ngữ tương tự để tấn công người khác.

LyHan nhiều lần gây tranh cãi ở Em xinh "say hi". Ảnh: FBNV.

"LyHan sẽ không vì những điều đó mà gục ngã, từ bỏ ước mơ hay phũ bỏ đi những tình yêu thương của mọi người. LyHan cũng không bao giờ dừng lại. Cảm ơn tất cả", cô nói.

LyHan là nhân tố gây tranh luận nhất ở Em xinh "say hi". Nhiều lần nữ ca sĩ khiến người xem phật lòng vì cách nói chuyện quá thẳng tính, kém tinh tế. Cụ thể, trong một tập của chương trình, khi chiêu mộ thành viên Châu Bùi về đội, LyHan nói: "Em sẽ hỗ trợ chị nhiều. Em cũng lo chị bị loại lắm nên là em sẽ giúp".

Trước câu nói của LyHan, Châu Bùi tỏ ra bất ngờ và chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, Bảo Anh phải lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo: "Ý là LyHan là đã từng làm việc với Châu Bùi, được top 1, top 2 nên đó là cái vía để về với nhau".

Sau khi giành ngôi á quân ở chung kết cuộc thi, LyHan tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Ở khoảnh khắc được MC xướng tên, trong khi các em xinh khác thể hiện sự vui mừng và phấn khích thì LyHan không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Cô hầu như chỉ giữ gương mặt lạnh, sau đó mỉm cười nhẹ rồi vỗ tay, cúi người cảm ơn khán giả.