Á quân Em xinh 'xin lỗi vì hát không hay, EQ thấp'

Trong sự kiện fanmeeting mới đây, LyHan có động thái gây chú ý. Nữ ca sĩ bất ngờ nhắc lại việc bị tấn công trên mạng xã hội khi cô tham gia Em xinh "say hi" mùa đầu tiên.
Trên sân khấu, á quân Em xinh "say hi" chia sẻ: "LyHan xin lỗi vì đã hát không hay, xin lỗi vì nhảy không đẹp, xin lỗi vì EQ thấp, xin lỗi vì đã gồng".
Ca sĩ cho biết những phản ứng tiêu cực từ anti-fan đã ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần cô. LyHan mong mọi người đừng dùng những câu nói, từ ngữ tương tự để tấn công người khác.
|
LyHan nhiều lần gây tranh cãi ở Em xinh "say hi". Ảnh: FBNV.
"LyHan sẽ không vì những điều đó mà gục ngã, từ bỏ ước mơ hay phũ bỏ đi những tình yêu thương của mọi người. LyHan cũng không bao giờ dừng lại. Cảm ơn tất cả", cô nói.
LyHan là nhân tố gây tranh luận nhất ở Em xinh "say hi". Nhiều lần nữ ca sĩ khiến người xem phật lòng vì cách nói chuyện quá thẳng tính, kém tinh tế. Cụ thể, trong một tập của chương trình, khi chiêu mộ thành viên Châu Bùi về đội, LyHan nói: "Em sẽ hỗ trợ chị nhiều. Em cũng lo chị bị loại lắm nên là em sẽ giúp".
Trước câu nói của LyHan, Châu Bùi tỏ ra bất ngờ và chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, Bảo Anh phải lên tiếng để phá tan bầu không khí gượng gạo: "Ý là LyHan là đã từng làm việc với Châu Bùi, được top 1, top 2 nên đó là cái vía để về với nhau".
Sau khi giành ngôi á quân ở chung kết cuộc thi, LyHan tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Ở khoảnh khắc được MC xướng tên, trong khi các em xinh khác thể hiện sự vui mừng và phấn khích thì LyHan không bày tỏ quá nhiều cảm xúc. Cô hầu như chỉ giữ gương mặt lạnh, sau đó mỉm cười nhẹ rồi vỗ tay, cúi người cảm ơn khán giả.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.