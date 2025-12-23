Người khiến Lan Ngọc e dè

Running Man Vietnam mùa 3 đã đi qua 2/3 chặng đường. Đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là game show thực tế thu hút lượng yêu thích và bàn luận sôi nổi nhất sau mỗi tập phát sóng. Trong số các thành viên của chương trình, Quang Trung đang là nhân tố gây bất ngờ nhất. Qua 11 tập, anh cũng nhận được sự yêu thích từ khán giả bởi tính cách vui vẻ, hài hước và sự nhanh nhẹn ở các thử thách.

Anh nhiều lần khiến các người chơi trong đó có Lan Ngọc, Anh Tú Atus phải dè chừng. Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Lan Ngọc đánh giá: "Nói về độ thông minh, lanh lợi, Quang Trung ngang Anh Tú Atus. Nhưng Quang Trung uyển chuyển hơn. Nhìn vào tưởng yếu đuối nhưng lại rất mạnh. Quang Trung suy luận và phán đoán tốt, không ai có thể lừa được".

Trong khi đó, Quân A.P tiết lộ Quang Trung là người tỉ mỉ, suy luận về các thử thách tốt. "Anh ấy hay viết các manh mối vào một cuốn sổ sau đó kết nối và suy luận. Chơi game quá hay", ca sĩ chia sẻ. Ở nhiều thử thách đòi hỏi thể lực, Quang Trung đều thắng Anh Tú Atus.

Quang Trung thường đánh lừa các người chơi bằng vẻ mặt ngây thơ. Do vậy, Quang Tuấn, Quân A.P - những thành viên mới của Running Man Vietnam - nhiều lần "sập bẫy" Quang Trung.

Trước một đối thủ "nặng ký" như Trấn Thành , Quang Trung cũng tỏ ra không kém cạnh. Ở thử thách "Đập chiếc gối bột mì" ở tập 10, Quang Trung là thành viên chịu được sự tấn công của đạo diễn Mai trong nhiều lần.

Cùng với Anh Tú Atus, Quang Trung là thành viên mang lại nhiều tiếng cười nhất cho người xem. Cả hai liên tục "quăng miếng" duyên dáng và tương tác ăn ý. Quang Trung cũng là người chơi phản ứng nhanh và chuẩn xác với nhiều thử thách đòi hỏi suy luận, tính toán ở chương trình.

Sức mạnh về thể lực của Quang Trung khiến nhiều người chơi, khách mời kinh ngạc. Nam diễn viên chia sẻ trước khi tham gia Running Man Vietnam, anh dành thời gian lớn tập gym, chạy bộ để nâng cao sức bền và sự nhanh nhẹn.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.