Người đẹp Mỹ: 'Tôi vỡ òa khi chiến thắng Miss Cosmo ở Việt Nam'

Tại buổi họp báo diễn ra ở TP.HCM vào chiều 21/12, Yolina Lindquist cho biết cô vui và phấn khích khi đăng quang Miss Cosmo 2025. Hoa hậu nói đã sẵn sàng cho hành trình mới tại Việt Nam.

Chiều 21/12, buổi họp báo của top 2 Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Yolina Lindquist (Mỹ) và Á hậu Chelsea Fernandez (Philippines) xuất hiện trước báo giới, truyền thông.

Ngoài đại diện các đơn vị báo chí, truyền thông trong nước, nhiều phóng viên, người đứng đầu các chuyên trang sắc đẹp quốc tế cũng góp mặt tại sự kiện họp báo.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Trần Việt Bảo Hoàng, trưởng ban tổ chức Miss Cosmo 2025 nói về những tranh luận xoay quanh kết quả cuộc thi. Ngoài ra, hoa hậu và á hậu cũng bày tỏ niềm vui, hào hứng khi giành vương miện tại cuộc thi tổ chức ở Việt Nam.

Yolina Lindquist: 'Mọi thứ thật kỳ diệu như một giấc mơ'

Mở đầu buổi họp báo, Hoa hậu Yolina Lindquist và Á hậu Chelsea Fernandez gửi lời chào và cảm ơn tới các đơn vị báo chí, truyền thông cùng khán giả Việt Nam vì đã theo dõi, ủng hộ họ trong hành trình tại cuộc thi.

Đương kim hoa hậu cho biết cô rất phấn khích, hào hứng với hành trình sắp tới cùng tổ chức Miss Cosmo và Á hậu Chelsea Fernandez. Cô nói sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò của một hoa hậu trong nhiệm kỳ, tiếp nối những thành công từ người tiền nhiệm.

Hoa hậu Yolina Lindquist (Mỹ) và Á hậu Chelsea Fernandez (Philippines).

"Ngay trong tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình mới. Tôi thực sự hào hứng và muốn khám phá những điều thú vị trong quãng thời gian tiếp theo. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi, luôn ở bên cạnh và ủng hộ chúng tôi hết mình. Tôi biết rằng có rất nhiều người trong số các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi suốt một tháng qua, từ những chặng đường tại Hà Nội đến Ninh Bình, Đà Lạt và giờ là TP.HCM. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động lực lớn giúp chúng tôi viết tiếp hành trình này, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn tất cả. Tôi thực sự hạnh phúc khi được trở thành một phần của đại gia đình Cosmo với tư cách là đương kim Miss Cosmo thứ hai", Yolina Lindquist cho biết.

Theo Yolina Lindquist, trong giây phút nắm tay Chelsea Fernandez để đợi hô tên người đăng quang ở đêm chung kết, cô cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu như một giấc mơ đẹp. Và khi kết quả cuối cùng được xướng lên, cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chia sẻ về kế hoạch tới đây, người đẹp nói sẽ tranh thủ quãng thời gian ở Việt Nam để tận hưởng mọi thứ. Sau đó, cô sẽ cùng tổ chức Miss Cosmo thực hiện các dự án cộng đồng, đặc biệt là chiến dịch nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư mà cô đã theo đuổi từ năm 2019.

Xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, Á hậu Chelsea Fernandez cho biết cô hạnh phúc và trân trọng cơ hội khi được đồng hành cùng đương kim hoa hậu Yolina Lindquist trong hành trình mới.

"Thật thú vị khi chúng tôi hiện là những người bạn cùng phòng. Điều này giống như một giai đoạn trải nghiệm đầy hứa hẹn dành cho cả hai. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận vai trò á hậu tại một cuộc thi quy mô như Miss Cosmo. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự định hướng và dẫn dắt của tổ chức để hoàn thành tốt những vai trò của mình. Tôi đang rất kỳ vọng vào quãng thời gian tới đây", người đẹp Philippines nói.

Cô cho biết trong suốt hành trình tại cuộc thi, những trải nghiệm tại Huế và Đà Lạt là kỷ niệm đáng nhớ. Dù thời tiết rất lạnh, tất cả thí sinh đều hào hứng và tận hưởng bầu không khí tuyệt vời tại nơi đây.

'Ban tổ chức rất khó chọn ra hoa hậu'

Trong khuôn khổ buổi họp báo, ông Trần Việt Bảo Hoàng, trưởng ban tổ chức cuộc thi nhận được câu hỏi về những tranh luận xoay quanh đêm chung kết và kết quả top 2.

Theo ông Bảo Hoàng, sau đêm chung kết khép lại, ban tổ chức theo dõi những đánh giá, thảo luận từ fan sắc đẹp. Trong đó, có những tranh luận lẫn sự đồng thuận về kết quả top 2.

"Cá nhân tôi nghĩ rằng cuộc thi sắc đẹp nào cũng sẽ xảy ra những tranh luận sau chung kết. Bất kỳ kết quả nào được công bố cũng khó làm hài lòng tất cả. Nhưng những tràng pháo tay khi công bố hoa hậu, á hậu tối qua với chúng tôi là điều quan trọng nhất. Trong hành trình của cuộc thi, top 21, top 10, top 5 được ban tổ chức cân nhắc kỹ lưỡng xuyên suốt hành trình", trưởng ban tổ chức chia sẻ.

Hai người đẹp tỏa sáng trong đêm chung kết Miss Cosmo diễn ra tại TP.HCM.

Ông Việt Hoàng đánh giá năm nay chất lượng thí sinh đồng đều và mạnh hơn năm ngoái. Và mỗi thí sinh lại có thế mạnh riêng. Nhiều bất ngờ xảy đến từ những vòng thi phụ đến bán kết, chung kết. Vì vậy, hội đồng giám khảo rất khó khăn để chọn lựa ra hoa hậu, á hậu.

"Từ vòng phỏng vấn kín, nhiều thay đổi xảy ra, kết quả liên tục thay đổi. Ngay cả ở vòng bán kết cũng vậy. Chúng tôi khó nhìn thấy chính xác đâu là tên ở vị trí cao nhất. Và ngôi vị hoa hậu, á hậu được chọn ra dựa trên diễn biến chung kết. Họ là hai cái tên nổi bật nhất", theo trưởng ban tổ chức Miss Cosmo.

Ông Việt Hoàng chia sẻ trong tuần tới, tổ chức Cosmo sẽ đồng hành cùng hai người đẹp trong nhiều hoạt động và chuẩn bị cho chuyến home-coming của họ. Tiếp đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động xã hội, thiện nguyện cùng hoa hậu, á hậu từ những dự án mà cả hai đã theo đuổi nhiều năm qua.

Trước câu hỏi về ồn ào liên quan đến việc không đạt thỏa thuận hợp đồng với một nhà thiết kế Việt trước đêm chung kết, ông Bảo Hoàng phản hồi: "Tôi không muốn đi quá xa về câu chuyện này mà tập trung vào cuộc thi, đêm chung kết. Về các thỏa thuận hợp đồng không đạt được, điều này tất nhiên gây thiệt thòi và tiếc nuối cho cả hai bên. Tuy nhiên, việc đào sâu vào quá khứ hay chi tiết mâu thuẫn không mang lại lợi ích, thậm chí có thể làm mất đi cơ hội hợp tác trong tương lai. Với góc nhìn của người làm kinh doanh, chúng tôi lựa chọn mở ra những cơ hội phía trước thay vì đào sâu vào những câu chuyện quá khứ".