Người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025

Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM với sự góp mặt của 71 thí sinh. Người đẹp Yolina Lindquist đến từ Mỹ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau một hành trình kéo dài khoảng 2 tháng, chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 chính thức diễn ra vào tối 20/12 tại TP.HCM. Trải qua các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ Miss Cosmo, 71 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới bước vào cuộc đua tranh giành vương miện hoa hậu, á hậu. Đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh (sinh năm 1999).

Miss Cosmo mùa thứ hai được đầu tư về sân khấu, khâu tổ chức cùng các hoạt động bên lề. Số lượng người đẹp góp mặt trong đêm chung kết cũng đông hơn năm ngoái. Ngoài ra, chất lượng thí sinh được đánh giá đồng đều.

Khoảng 19h30, chung kết cuộc thi mở màn bằng tiết mục đồng diễn của dàn thí sinh. MC Đức Bảo và Bonang Matheba đảm nhận vai trò dẫn dắt cuộc thi.

Top 21 thí sinh lọt vào chung kết Miss Cosmo 2025.

Top 21 sau đó được xướng tên, gồm đại diện đến từ Ecuador, Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Colombia, Indonesia, Brazil, Thái Lan, Đức, Việt Nam, Lào, Mexico, Panama, Peru, Myanmar, Cuba, Philippines... Đây đều là những người đẹp thể hiện nổi bật từ những vòng ngoài của cuộc thi.

Đêm chung kết bùng nổ với màn trình diễn bikini. Top 21 khoe hình thể gợi cảm, kỹ năng catwalk tự tin trong trang phục áo tắm màu trắng.

Phương Linh lọt top 10 Miss Cosmo 2025.

Người đẹp đến từ Brazil, Cuba, Việt Nam, Myanmar, Philippines, Panama, Thái Lan, Zimbabwe, Mỹ, Colombia lần lượt được xướng tên ở top 10.

Người đẹp khoe hình thể gợi cảm trong trang phục áo tắm.

Sau khoảng thời gian ngắn nghỉ giải lao, top 10 bước vào màn trình diễn trang phục dạ hội. Các người đẹp đều chọn đầm xuyên thấu hoặc cúp ngực để tôn hình thể. Khi trình diễn, người đẹp đến từ Myanmar gặp sự cố, bị vấp váy. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thiện phần thi.

Top 5 gồm đại diện đến từ Philippines, Brazil, Mỹ, Panama, Myanmar. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện Việt Nam - Phương Linh - dừng chân ở top 10 cuộc thi.

Top 5 sau đó trải qua vòng ứng xử để chọn hai người đẹp chung cuộc. Hai cô gái xuất sắc bước vào vòng hùng biện gồm thí sinh đến từ Mỹ và Philippines.

Người đẹp Chelsea Fernandez đến từ Philippines lọt top 2 Miss Cosmo năm nay.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Yolina Lindquist, đến từ Mỹ đăng quang ngôi vị cao nhất. Hoa hậu năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Southern Illinois. Ngôi vị á hậu thuộc về Chelsea Fernandez (Philippines).

Người đẹp Yolina Lindquist, đến từ Mỹ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trước giờ “G”, các người đẹp đến từ Brazil, Peru, Colombia, Philippines, Cuba, Mỹ, Thái Lan... nhận đánh giá tích cực từ fan sắc đẹp.

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Best in Swimsuit cho người đẹp Gabriela Borges, Miss Cosmo Brazil 2025. Best Áo Dài thuộc về thí sinh Miss Cosmo Peru 2025 - Kelín Rivera Kroll. Trong khi giải Best Catwalk được trao cho thí sinh Amys Napoles Ochoa đến từ Cuba.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Sau khi tốt nghiệp Đại học University of Washington (Mỹ), Phương Linh tiếp tục hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Trở về Việt Nam, Phương Linh đảm nhận vị trí chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam. Trước đó, cô từng làm việc trong vai trò chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới.