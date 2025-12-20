Lý do Hồng Ánh không xuất hiện trên poster phim của Thu Trang

Hồng Ánh góp mặt trong dự án "Ai thương ai mến" của Thu Trang. Song hình ảnh của nữ diễn viên không xuất hiện trên poster phim, gây bàn tán.

Tối 19/12, Thu Trang tổ chức buổi showcase, công bố dự án điện ảnh thứ hai do cô cầm trịch - Ai thương ai mến. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Ngọc Hiệp, Ngọc Thuận, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Khả Như...

Hồng Ánh - một trong số các diễn viên của phim, không góp mặt tại sự kiện. Ngoài ra, trên poster phim cũng không có hình ảnh của nữ diễn viên. Dù trước đó, Hồng Ánh từng xuất hiện ở first look do nhà sản xuất công bố.

Trước câu hỏi về việc Hồng Ánh không xuất hiện trên poster phim, đạo diễn Thu Trang xác nhận đàn chị tham gia một vai nhỏ trong dự án, cụ thể là nhân vật Thương (Trâm Anh) khi về già.

Thu Trang cho biết Hồng Ánh chỉ tham gia vai cameo trong phim mới của cô. Ảnh: NSX.

"Mọi người sẽ không thấy chị Hồng Ánh trên poster vì nếu vậy sẽ có hai diễn viên đảm nhận vai Thương ở hai giai đoạn. Điều đó có thể sẽ khiến khán giả rối loạn, không biết ai là diễn viên đảm nhận vai Thương82. Dù chỉ là vai cameo thôi, ít phân đoạn, nhưng những cảnh chị Hồng Ánh đóng, đảm bảo mọi người sẽ không thất vọng", Thu Trang giải thích.

Cũng tại sự kiện, Thu Trang tiết lộ từng có ý định thực hiện Nụ hôn bạc tỷ 2, ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Sau đó, nữ đạo diễn quyết định dừng lại vì nhiều lý do. Một trong số đó xuất phát từ việc Mùi Phở của đạo diễn Minh Beta, có Thu Trang đóng chính, cũng góp mặt trên đường đua phim Tết năm nay.

"Nếu như có thêm một bộ phim của tôi nữa góp mặt trên đường đua phim Tết, bản thân cảm thấy không công bằng với nhà sản xuất mà mình đã nhận dự án. Ngoài ra, tôi cũng chưa hài lòng với kịch bản Nụ hôn bạc tỷ 2 nên đã quyết định ngưng lại, để tập trung hoàn toàn cho Ai thương ai mến", cô nói.

Dự án này cũng đánh dấu sự trở lại của Ngọc Thuận trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên cho biết anh hồi hộp khi trở lại với phim ảnh và tham gia ghi hình cùng các đồng nghiệp tại các tỉnh miền Tây. Ngọc Thuận phải giảm hơn 15 kg để có thể phù hợp với tạo hình nhân vật.

Ai thương ai mến do Thu Trang đạo diễn ra mắt đúng vào ngày đầu tiên của năm mới. Lấy bối cảnh miền Tây sông nước, câu chuyện xoay quanh Hai Mến - người phụ nữ mất cha mẹ, một mình gồng gánh gia đình - phải đối mặt với cảnh nợ nần và loạt bi kịch dồn dập.

Trong hành trình ấy, Hai Mến gặp cậu Khả - một công tử ăn chơi vô tình đem lòng thương mến cô. Cặp đôi trải qua mối tình vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Ngoài vai trò cầm trịch, Thu Trang cũng tham gia diễn xuất. Bên cạnh đó, phim quy tụ nhiều diễn viên khác như Ngọc Thuận, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Khả Như hay La Thành.

Phát hành vào dịp Tết Dương lịch, phim sẽ đụng đầu với bom tấn Avatar 3 và loạt phim khác như Nhà hai chủ, Thiên đường máu...