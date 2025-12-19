Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ diễn viên thất bại nhất năm 2025

  • Thứ sáu, 19/12/2025 08:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong năm 2025, Tần Lam có tới 5 dự án lên sóng, nhưng các tác phẩm của cô thiếu sức hút, không để lại dấu ấn gì với khán giả.

Trang 163 đưa tin bộ phim Thành phố nhảy múa do Tần Lam và Chung Hán Lương đóng chính lên sóng không nhận được đánh giá cao của công chúng. Phim thất bại về mặt truyền thông và lượt xem, đồng thời nhận xét của khán giả trên trang đánh giá Douban khá nhất quán.

Phần lớn người xem cho rằng tiết tấu của phim Thành phố nhảy múa rất chậm chạp. Sự hiểu lầm có thể được giải quyết bằng những cách đơn giản, bằng một vài thao tác nhưng hai nhân vật chính lại dùng dằng kéo dài tới 8 tập phim. Chung Hán Lương và Tần Lam đều được nhận định là diễn viên thực lực trong quá khứ, nhưng ở bộ phim này họ diễn xuất đi xuống, ngoại hình không còn sức hút tạo nên một "phim thần tượng tuổi trung niên" nhạt nhẽo.

tan lam anh 1

Tần Lam có tới 5 dự án thất bại trong năm 2025.

Ngoài Thành phố nhảy múa, trong năm 2025, Tần Lam còn có 4 dự án khác lên sóng là Tỏa sáng như cô ấy, Thành gia, Hoàng tước, Phòng kiểm sát viên số 9, cô cũng tham gia vào hai bộ phim khác mang tên Bình đẳng chi môn Ẩn nương. Thế nhưng, dù xuất hiện dồn dập, các vai diễn của Tần Lam không để lại dấu ấn cho người xem, vì vậy không ít người bất ngờ khi nữ diễn viên Diên Hi công lược đóng chính nhiều bộ phim truyền hình như vậy.

Theo 163, ở độ tuổi 46, Tần Lam may mắn hơn nhiều diễn viên cùng lứa. Nhờ giữ được ngoại hình trẻ trung, cô vẫn được giao vai nữ chính, trong khi đó không ít người cùng tuổi với Tần Lam đã đảm nhận vai mẹ, dì, thậm chí là bà. Ngay cả "nữ hoàng phim thần tượng Đài Loan" một thời là Trần Kiều Ân, cùng tuổi với Tần Lam, cũng phải đảm nhận vai mẹ kế trong Mặc vũ vân gian.

tan lam anh 2

Ngoại trừ sắc vóc trẻ hơn tuổi và chuyện tình ái, diễn xuất của Tần Lam đang mất sức hút với khán giả. Người xem không mặn mà với các tác phẩm của cô.

Hiện tại, Tần Lam phát triển trong thị trường ngách với những bộ phim truyền hình kinh phí thấp, câu chuyện đời thường. Với những dự án nhỏ này, cô mới được giao vai nữ chính. Nhưng phim nhỏ đồng nghĩa với kinh phí quảng bá thấp, khi cái tên Tần Lam không còn đủ sức hút, khán giả không quan tâm phim của cô phát sóng khi nào. Cuối cùng, năm 2025, dù Tần Lam ra mắt tới 5 bộ phim nhưng chẳng mấy người quan tâm. Dù thể hiện các vai diễn khác nhau, cô không có cảnh phim nào bùng nổ thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Tần Lam nổi tiếng với vai Tri Họa trong Hoàn Châu cách cách 3. Cô được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang" với nhiều bộ phim nổi bật. Năm 2018, Tần Lam nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Phú Sát Hoàng Hậu trong Diên Hi công lược, giúp sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1979 một lần nữa tỏa sáng.

Trong đời tư, nữ diễn viên hẹn hò đàn em kém 10 tuổi Ngụy Đại Huân. Cặp đôi phát triển mối quan hệ sau khi hợp tác trong phim Bác sĩ Đường năm 2022. Ngụy Đại Huân là nam diễn viên có gia thế giàu có, nổi tiếng với bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Tần Lam và Ngụy Đại Huân thường xuyên trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Chuyên gia phân tích cho rằng mỗi lần Tần Lam có phim mới phát sóng, chuyện tình ái của cô lại được bàn luận sôi nổi hơn để thu hút sự chú ý của công chúng, tạo sức hút cho bộ phim.

