Con trai Thương Tín thông báo khẩn

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết những clip kêu gọi quyên góp, giúp đỡ con trai Thương Tín đều là giả mạo để trục lợi bất chính.

Ngày 18/12, nhạc sĩ Tô Hiếu, đại diện gia đình Thương Tín đưa ra thông báo khẩn về việc nhiều clip, bài đăng giả mạo lan truyền trên mạng xã hội để kêu gọi quyên góp, giúp đỡ Thanh Tùng, con trai cố nghệ sĩ.

Tuy nhiên, thông qua Tô Hiếu, Thanh Tùng khẳng định không kêu gọi giúp đỡ.

"Các clip trên mạng kêu gọi giúp đỡ Thanh Tùng đều là mục đích trục lợi. Con trai cố nghệ sĩ Thương Tín mong mọi người cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên. Nếu ai đã chuyển tiền thì hãy trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để có sự hỗ trợ cần thiết", Tô Hiếu chia sẻ.

Thanh Tùng cầm di ảnh cha trong lễ tang. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Tô Hiếu, sau khi lo chu toàn lễ tang cho Thương Tín, Thanh Tùng đã trở về TP.HCM, trở lại cuộc sống thường nhật. Dù cuộc sống con trai Thương Tín còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, anh vẫn làm việc và tự trang trải được.

"Từ đó đến nay, Thanh Tùng tự lo và không muốn nhờ cậy hay ảnh hưởng đến ai. Vì vậy, Thanh Tùng nhờ tôi lên tiếng để không ai bị lừa gạt bởi những clip giả mạo, câu view", Tô Hiếu chia sẻ.

Thanh Tùng là con trai đầu của nghệ sĩ Thương Tín. Trước đây, Thanh Tùng theo đuổi con đường âm nhạc. Anh đi hát ở một số phòng trà tại TP.HCM. Thanh Tùng từng đăng ký thi Solo cùng Bolero nhưng bị loại. Con trai Thương Tín có cuộc sống kín tiếng.

Thương Tín sinh năm 1956 và là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích thập niên 1970 - 1990. Những vai diễn ghi dấu ấn của ông có Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... Ông là người nắm giữ kỷ lục diễn xuất với gần 200 bộ phim cùng nhiều vở kịch trong sự nghiệp.

Thời hoàng kim, Thương Tín có thể thu về 5,6 chỉ tới một cây vàng cho một phim.

Những năm tháng cuối đời, sức khỏe của ông giảm sút. Sau khi bị đột quỵ vào năm 2021, Thương Tín phải liên tục ra vào bệnh viện. Vài năm qua, ông về hẳn quê ở Khánh Hòa để gần người thân.

Đến ngày 8/12, nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Lễ tang Thương Tín diễn ra kín đáo, chỉ có người thân, hàng xóm và một vài đồng nghiệp đến tiễn đưa.