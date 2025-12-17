Bình Tinh: 'Tôi và Nhật Minh chính thức ly hôn'

Nghệ sĩ cho biết cả hai đã chính thức ly hôn. Hiện họ giữ mối quan hệ tốt và cùng nhau chăm sóc con gái.

Chiều 17/12, Bình Tinh lần đầu lên tiếng về việc ly hôn ca sĩ Nhật Minh. Cô gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm của cả hai thời gian qua.

Theo Bình Tinh, cả hai đã chính thức ly hôn. Hiện họ giữ mối quan hệ tốt và cùng nhau chăm sóc con gái Bella.

"Là người nghệ sĩ, Bình Tinh chỉ mong được bình yên sống với nghề, con gái ở thời điểm này. Cảm ơn sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và chia sẻ của mọi người dành cho Bình Tinh những ngày qua. Bình Tinh xin được ghi nhớ mãi trong lòng. Kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống", Bình Tinh viết.

Bình Tinh cho biết cô và ca sĩ Nhật Minh đã chính thức ly hôn. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, nhiều nghệ sĩ, khán giả gửi lời động viên và chia sẻ với Bình Tinh. Họ mong cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, đầu tháng 12, ca sĩ Nhật Minh xác nhận đã nộp đơn ly hôn. Anh chia sẻ: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua".

Trong một livestream, ca sĩ chia sẻ thêm: “Chuyện tình cảm của tôi và Bình Tinh đã kết thúc rồi. Hai đứa chính thức không còn ở với nhau nữa. Chúng tôi chia tay yên bình, văn minh để cùng nhau nuôi con. Chúng tôi không ở chung nhưng vẫn là bạn bè với nhau. Xin mọi người đừng công kích cả hai vì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này”.

Tuy nhiên, Bình Tinh giữ im lặng ở thời điểm đó.

Bình Tinh và Nhật Minh đăng ký kết hôn vào tháng 12/2014. Tuy nhiên, cả hai chưa tổ chức lễ cưới. Họ có con gái chung là bé Bella.

Dù vậy, Bình Tinh kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô ít khi chia sẻ hình ảnh chồng lên trang cá nhân. Năm 2018, Bình Tinh lần hiếm hoi chia sẻ về người bạn đời. Cô cho biết cả hai chưa tổ chức lễ cưới. "Chúng tôi thương yêu nhau và chăm sóc, lo lắng cho nhau. Khi bé Bella chào đời, chúng tôi có nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật của con gái, rồi tuyên bố lễ thành hôn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được", cô từng chia sẻ.