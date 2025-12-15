Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Phương Thanh, Kiều Oanh góp giọng trong đêm nhạc 'Hướng về miền Trung'

  • Thứ hai, 15/12/2025 16:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm nhạc đặc biệt "Hướng về miền Trung" tổ chức ở TP.HCM với sự tham gia của dàn ca sĩ như Phương Thanh, Kiều Oanh, Bạch Công Khanh... sẽ diễn ra ngày 18/12.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ doanh thu bán vé của đêm nhạc Hướng về miền Trung sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay sau khi chương trình khép lại. Ngoài ra, đơn vị này cũng góp thêm 200 triệu đồng để giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục những hậu quả do thiên tai.

"Xin cùng chúng tôi thắp lên ngọn lửa tình cảm và hy vọng bằng âm nhạc tại đêm nhạc ý nghĩa này", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

phuong thanh anh 1phuong thanh anh 2

Phương Thanh, Bạch Công Khanh và dàn ca sĩ sẽ góp mặt trong đêm nhạc Hướng về miền Trung. Ảnh: FBNV.

Đêm nhạc Hướng về miền Trung sẽ diễn ra tại phòng trà Cat&mouse ở TP.HCM vào tối 18/12, với sự góp mặt của những giọng ca ở nhiều thế hệ như Phương Thanh, Kiều Oanh, Myra Trần, Bạch Công Khanh, Vicky Nhung, Ôn Vinh Quang, Tuấn Dũng.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chung tay giúp đỡ, ủng hộ bà con miền Trung sau trận lũ lụt, ảnh hưởng nặng nề về người và của.

Trong đó, Trấn Thành đã chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM. Anh cũng lên tiếng kêu gọi khán giả chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. "Chúng ta mỗi người giúp một tay. Người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Trấn Thành xung phong trước 500 triệu đồng. Mỗi người một ít nhé", anh viết.

Đức Phúc gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Huế và 100 triệu đồng tới thành phố Đà Nẵng. Giọng ca sinh năm 1996 hy vọng có thể góp chút sức, chia sẻ khó khăn với bà con miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. "Cầu mong bà con bình an, sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua được thời điểm khó khăn này", Đức Phúc bày tỏ.

Ngoài ra, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Hòa Minzy, ST Sơn Thạch... cũng quyên góp hàng trăm triệu đồng với mong muốn san sẻ bớt gánh nặng cho đồng bào vùng thiên tai.

Đúc kết từ hơn một thế kỷ sống và cống hiến cho y học, Sống một đời xứng đáng là sáu bí quyết đơn giản của vị bác sĩ 102 tuổi Gladys McGarey, giúp bạn đọc khơi dậy nguồn năng lượng sống, nắm rõ quy luật vận hành của sức khỏe và an vui, để tự chữa lành thể chất và tinh thần bằng tình yêu thương luôn hiện hữu quanh mình.

Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41

Giọng ca sinh năm 1984 vừa chia sẻ hình ảnh mặc áo cử nhân và nhận bằng tốt nghiệp sau nhiều năm theo học tại Nhạc viện TP.HCM.

3 giờ trước

An Nhi

phương thanh TP.HCM Phương Thanh Trấn Thành phương thanh kiều oanh hướng về miền trung

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Phat ngon kem duyen cua Anh Tu hinh anh

Phát ngôn kém duyên của Anh Tú

10:08 14/12/2025 10:08 14/12/2025

0

Clip ghi lại chia sẻ của Anh Tú Atus trong chung kết Anh trai "say hi" tối 13/12 đang nhận chỉ trích lớn từ người hâm mộ.

Hoang Nam thong bao tro lai lam YouTuber hinh anh

Hoàng Nam thông báo trở lại làm YouTuber

10:51 14/12/2025 10:51 14/12/2025

0

Đạo diễn cho biết thất bại của "Thế hệ kỳ tích" khiến anh trắng tay. Do vậy, anh quyết định trở lại với công việc cũ - YouTuber.

Vi sao Hoang Nam voi va thua nhan 'cu nga dau' hinh anh

Vì sao Hoàng Nam vội vã thừa nhận 'cú ngã đau'

14:54 14/12/2025 14:54 14/12/2025

0

Khi “Thế hệ kỳ tích” vừa phát hành một ngày, Hoàng Nam đã vội vã nhận thất bại. Anh cho rằng đây là “cú ngã đau” và “không biết bao giờ mới vực dậy được”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý