Phương Thanh, Kiều Oanh góp giọng trong đêm nhạc 'Hướng về miền Trung'

Đêm nhạc đặc biệt "Hướng về miền Trung" tổ chức ở TP.HCM với sự tham gia của dàn ca sĩ như Phương Thanh, Kiều Oanh, Bạch Công Khanh... sẽ diễn ra ngày 18/12.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ doanh thu bán vé của đêm nhạc Hướng về miền Trung sẽ được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngay sau khi chương trình khép lại. Ngoài ra, đơn vị này cũng góp thêm 200 triệu đồng để giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục những hậu quả do thiên tai.

"Xin cùng chúng tôi thắp lên ngọn lửa tình cảm và hy vọng bằng âm nhạc tại đêm nhạc ý nghĩa này", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Phương Thanh, Bạch Công Khanh và dàn ca sĩ sẽ góp mặt trong đêm nhạc Hướng về miền Trung. Ảnh: FBNV.

Đêm nhạc Hướng về miền Trung sẽ diễn ra tại phòng trà Cat&mouse ở TP.HCM vào tối 18/12, với sự góp mặt của những giọng ca ở nhiều thế hệ như Phương Thanh, Kiều Oanh, Myra Trần, Bạch Công Khanh, Vicky Nhung, Ôn Vinh Quang, Tuấn Dũng.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chung tay giúp đỡ, ủng hộ bà con miền Trung sau trận lũ lụt, ảnh hưởng nặng nề về người và của.

Trong đó, Trấn Thành đã chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM. Anh cũng lên tiếng kêu gọi khán giả chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. "Chúng ta mỗi người giúp một tay. Người dân miền Trung rất cần chúng ta ngay lúc này. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi, bà con sớm bình an. Trấn Thành xung phong trước 500 triệu đồng. Mỗi người một ít nhé", anh viết.

Đức Phúc gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành phố Huế và 100 triệu đồng tới thành phố Đà Nẵng. Giọng ca sinh năm 1996 hy vọng có thể góp chút sức, chia sẻ khó khăn với bà con miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. "Cầu mong bà con bình an, sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua được thời điểm khó khăn này", Đức Phúc bày tỏ.

Ngoài ra, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Hòa Minzy, ST Sơn Thạch... cũng quyên góp hàng trăm triệu đồng với mong muốn san sẻ bớt gánh nặng cho đồng bào vùng thiên tai.