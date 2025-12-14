Phát ngôn kém duyên của Anh Tú

Clip ghi lại chia sẻ của Anh Tú Atus trong chung kết Anh trai "say hi" tối 13/12 đang nhận chỉ trích lớn từ người hâm mộ.

Tối 13/12, chung kết Anh trai "say hi" mùa 2 khép lại hành trình kéo dài hơn 3 tháng. Trong đó, Negav vươn lên vị trí quán quân với hơn 6 triệu bình chọn, trong khi đó, buitruonglinh là á quân với hơn 5,5 triệu vote. 3 thứ hạng còn lại trong Best5 thuộc về Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đơn vị sản xuất trình chiếu các clip ghi lại phần chia sẻ của dàn Anh trai "say hi" mùa đầu tiên. Đến lượt Anh Tú Atus, nam ca sĩ cho biết so với mùa một, dàn anh trai mùa hai nhảy đồng đều hơn.

Phát biểu của Anh Tú trong chung kết Anh trai "say hi" mùa hai bị phản ứng. Ảnh: FBNV.

"Nhìn trong dàn mùa một, chỉ có một mình tôi là người có thể nhảy và hát nổi bật nhất. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, những cái tên như Anh Tú Atus, Song Luân, Isaac, HIEUTHUHAI, Negav, TAGE, Wean Lê, Phú Quý..., khán giả sẽ vẫn luôn nhớ tới. Shout out tới mùa một. Hy vọng, khi mà chung kết xong, khán giả sẽ luôn nhớ tới Anh trai 'say hi' mùa một", Anh Tú Atus chia sẻ.

Những phát ngôn của Anh Tú hiện nhận phản ứng trái chiều từ công chúng. Một bộ phận công chúng cho rằng nam ca sĩ kém duyên, ảo tưởng.

"EQ quá thấp khi đang chung kết Anh trai "say hi" mùa 2 mà toàn nhắc tới mùa một"; "Quăng miếng nhưng kém duyên"; "Vô duyên nhưng tưởng hài hước"; "Anh kém tinh tế lúc phát biểu câu 'khi mà chung kết xong, khán giả sẽ luôn nhớ tới Anh trai 'say hi' mùa một"; "Phát ngôn gì khó hiểu vậy trời, hay đang ảo tưởng"... là những bình luận từ dân mạng.

Song bên cạnh đó, cũng có những ý kiến bênh vực Anh Tú, cho rằng nam ca sĩ chỉ đang "quăng miếng", nhằm gây cười cho khán giả.

Ngoài Anh Tú, Trấn Thành cũng bị phản ứng với lối dẫn lê thê, đùa kém duyên trong chung kết cuộc thi âm nhạc.

Nam MC liên tục nói vấp, nhầm lẫn thông tin, lời thoại thiếu mạch lạc, thậm chí nhiều lần gọi sai tên bài hát và nghệ sĩ. Việc nam MC dành nhiều thời lượng khai thác khách mời thay vì tập trung vào các anh trai mùa 2 cũng phần nào ảnh hưởng đến tổng thể chương trình.