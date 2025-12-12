Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ sáu, 12/12/2025 21:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Á hậu nói lời chia tay K+ sau 4 năm gắn bó. Huyền My cho biết hành trình vừa qua của cô đáng nhớ và nhiều kỷ niệm.

Thông qua trang cá nhân, Á hậu Huyền My nói lời chia tay K+ sau 4 năm đồng hành. Người đẹp đăng tải loạt ảnh trong quãng thời gian làm việc tại đây.

"Không phải lời chào tạm biệt nào cũng có thể hẹn gặp lại. Vậy là tôi chính thức rời xa 'ngôi nhà thứ 2' K+ vào đúng sinh nhật, nơi mà như bao đồng nghiệp khác, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ nghỉ hưu tại đây. Cảm ơn K+ đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, những đồng nghiệp tuyệt vời và có cơ hội được gần hơn với các khán giả yêu thể thao. Tôi đã có 4 năm tại đây với những trải nghiệm đỉnh cao nhất, đúng như những gì chúng tôi luôn cố gắng mang tới khán giả", người đẹp chia sẻ.

Cuối cùng, cô gửi lời chào và tạm biệt đến khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả động viên Huyền My. Họ mong rằng sẽ sớm gặp lại cô ở những chương trình truyền hình khác.

huyen my anh 1huyen my anh 2

Huyền My rời K+ sau 4 năm. Ảnh: FBNV.

Á hậu Huyền My đảm nhận vai trò MC của K+ từ chương trình My Club từ tháng 8/2021.

Trước đó, vào ngày 8/12, K+ thông báo dừng hoạt động ở Việt Nam từ 1/1/2026.

"Hơn 16 năm qua, K+ đã trở thành một phần ký ức đẹp trong lòng người dân Việt Nam. Có biết bao người hâm mộ ở nhiều lứa tuổi đã cùng chúng tôi đón xem những trận đấu Ngoại hạng Anh đỉnh cao, trải qua những khoảnh khắc thăng hoa và bùng nổ của thể thao, hay những giây phút giải trí, đắm chìm cảm xúc trong thế giới phim ảnh.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý khách, những người đã tin yêu, đồng hành và trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình K+. Những ký ức về các trận cầu đỉnh cao, những thời khắc huy hoàng đó sẽ luôn là niềm tự hào của chúng tôi, là di sản quý giá không thể phai mờ", phía K+ cho biết.

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu. Tuy nhiên, đơn vị này chậm chuyển đổi trong giai đoạn Internet, định dạng phân phối qua app OTT phát triển. Vấn nạn bóng đá lậu và thói quen vi phạm bản quyền từ người dùng cũng ảnh hưởng lớn đến đơn vị này.

