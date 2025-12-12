Ca sĩ đáp trả sau khi bị hủy hoại sự nghiệp vì diễn ở SEA Games 33

Violette Wautier tiếp tục có động thái đáp trả sau khi bị chỉ trích hát nhép ở SEA Games 33.

Ngày 11/12, trên trang cá nhân với hơn 4,1 triệu lượt theo dõi, Violette Wautier đăng tải loạt video hát live. Cô gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, khán giả đã gửi lời động viên, ủng hộ cô sau sự việc bị chỉ trích vì hát nhép ở khai mạc SEA Games 33.

"Tôi muốn nói rằng bản thân đã ổn hơn nhiều. Tôi biết mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Giờ tôi đã bắt đầu có thể đùa về chuyện này rồi. Với những ai còn nghi ngờ, tôi hy vọng những video này sẽ chứng minh điều ngược lại. Tôi hát live đó. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi thực sự ngạc nhiên về việc bản thân đã mạnh mẽ ra sao", cô chia sẻ.

Violette Wautier cho biết tinh thần cô đã ổn định trở lại sau ồn ào. Ảnh: IGNV.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ tới Violette Wautier. Một số dành lời khen ngợi cho giọng hát đẹp của nữ ca sĩ.

Trước đó, Violette Wautier bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn ở lễ khai mạc SEA Games 33. Nữ ca sĩ thừa nhận sự việc khiến cô cảm thấy bị hủy hoại danh tiếng, sự nghiệp.

"Từ màn trình diễn khai mạc SEA Games 2025, nhiều người có lẽ đã thấy giọng hát của tôi lệch nhịp đến khó tin. Thành thật mà nói, tôi vô cùng xin lỗi. Sự cố này là một sai sót ngoài ý muốn. Ban tổ chức đã yêu cầu tôi và Tong Twopee, F.HERO hát nhép 100% cho màn trình diễn. Do một số lý do kỹ thuật, hát nhép là lựa chọn tốt nhất. Tôi đã hiểu và đồng ý với phương án đó. Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn thực tế, tai nghe của tôi không có âm thanh, do đó, tôi không thể nghe thấy tiếng hát của mình. Tuy nhiên tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo thể hiện tốt nhất có thể", cô bày tỏ.

Sau đó, công ty quản lý của nữ ca sĩ cũng lên tiếng giải thích sự cố trong tiết mục biểu diễn ở SEA Games 33 xuất phát từ lỗi phối hợp giữa các nhân viên thực hiện chương trình.

Violette Wautier sinh năm 1993, được biết đến qua cuộc thi The Voice Thái Lan mùa 2 (2013)... Sau đó, cô có nhiều ca khúc nổi tiếng và lấn sân phim ảnh với các dự án như One for the Road, Faces of Anne, Blackout…