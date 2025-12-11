Báo động cho phim 18+ có Anh Tú

“Hoàng tử quỷ”, dự án kinh dị, cổ trang của Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân đối diện nguy cơ lỗ nặng. Tác phẩm được đầu tư lớn song doanh thu kém khả quan.

Trần Hữu Tấn là đạo diễn năng suất nhất trong vài năm qua của thị trường điện ảnh Việt. Chỉ trong vòng hơn một năm, 3 tác phẩm do anh cầm trịch lần lượt phát hành. Ngoài Cám cán đích hơn 96 tỷ đồng , Dưới đáy hồ ảm đạm doanh thu và bị chê về chất lượng, chỉ mang về 27 tỷ.

Đến tác phẩm kinh dị, cổ trang Hoàng tử quỷ - dự án “đinh” của nhà CJ HK năm 2025 và đặt để nhiều kỳ vọng từ bộ đôi Trần Hữu Tấn - Hoàng Quân, lại đối diện nguy cơ lỗ nặng. Sau một tuần phát hành, phim chỉ thu về hơn 19 tỷ đồng , theo thống kê của Box Office Vietnam. Dù được đầu tư lớn, quảng bá rầm rộ, với sự góp mặt của dàn sao như Anh Tú Atus, Lương Thế Thành…, Hoàng tử quỷ không thể tạo ra một cú bứt phá ở phòng vé Việt dịp cuối năm.

‘Hoàng tử quỷ’ chững lại

Với sự ồ ạt trình làng của hàng loạt dự án điện ảnh Việt, thời gian trụ rạp, số lượng suất chiếu với mỗi tác phẩm trở nên ngắn hơn. Do vậy, tuần đầu tiên trở thành quãng thời gian quan trọng nhất để quyết định vào sự thành bại về mặt doanh thu của các dự án phim.

Với Hoàng tử quỷ, dự án này đang cho thấy sự chững lại về mặt doanh thu. Sau gần 7 ngày phát hành, tác phẩm chỉ thu về hơn 19 tỷ đồng và giảm số lượng suất chiếu theo ngày. Bộ phim của Trần Hữu Tấn đã đi qua thời điểm vàng để có thể ăn nên làm ra ngoài rạp. Chưa kể, tác phẩm chỉ còn ít ngày nữa để cải thiện doanh thu, trước khi bom tấn Avatar 3 oanh tạc phòng vé Việt.

Hoàng tử quỷ đối diện nguy cơ thua lỗ nặng.

Chiều 11/12, số lượng suất chiếu của Hoàng tử quỷ ghi nhận hơn 1.500 và số vé bán ra là gần 7.500. Tỷ lệ lấp đầy rạp ở mức thấp.

Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, tác phẩm được dự đoán dừng ở cột mốc dưới 30 tỷ đồng khi rời rạp. Với con số này, Hoàng tử quỷ chưa đủ tiền hoàn vốn.

Bộ phim kinh dị, cổ trang của Trần Hữu Tấn được cho là chi số tiền lớn vào khâu bối cảnh. Tác phẩm được quay ở nhiều nơi thuộc Lâm Đồng, Tây Ninh và Đồng Nai, trong đó, Đà Lạt là bối cảnh xuyên suốt bộ phim.

Bối cảnh trung tâm phim ghi hình khoảng hai tháng ở một khu rừng nguyên sinh gần hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt (Lâm Đồng). Theo chia sẻ từ đạo diễn, ê-kíp đã phải tự xây dựng những ngôi nhà lợp gỗ, chuồng gia cầm, lều tranh, dụng cụ săn bắt, dệt vải… tạo nên làng Hủi với không khí hoang sơ, u ám và phù hợp với bối cảnh phim. Tổng phim trường rộng khoảng 33.500 m2.

Ngoài ra, đội ngũ thực hiện còn phải chuẩn bị 500 bộ cổ phục được thiết kế riêng dựa trên tượng thờ, tranh chạm và tư liệu lịch sử cho dàn diễn viên chính, phụ.

Theo tính toán, riêng chi phí về bối cảnh, phục trang, chi phí đã ngốn tiền tỷ. Không chỉ vậy, khâu thiết kế mỹ thuật, dựng, hậu kỳ, chi phí marketing, truyền thông, cát-xê cho dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Huỳnh Thanh Trực, Rima Thanh Vy… cũng không hề nhỏ. Tổng chi phí đầu tư, sản xuất và phát hành của Hoàng tử quỷ được dự đoán khoảng 30 tỷ đồng . Để có thể hoàn vốn, dự án này phải thu về trên 70 tỷ đồng .

Song với tình hình hiện tại, cột mốc 70 tỷ đồng là con số khá xa vời với ê-kíp. Dù những ngày qua, đạo diễn, nhà sản xuất và dàn cast nỗ lực thực hiện chuỗi cinetour ở nhiều tỉnh, thành phố hay quảng bá trên các kênh truyền thông, báo chí, social. Nhưng khán giả vẫn tỏ ra không mấy mặn mà với bộ phim kinh dị, cổ trang.

Trần Hữu Tấn do vậy tiếp tục có dự án thất thu ngoài phòng vé. Đây cũng là tiếc nuối với nam đạo diễn. Bởi so với Dưới đáy hồ, Cám, Hoàng tử quỷ cho thấy sự dụng công lớn của Trần Hữu Tấn. Tác phẩm chỉn chu, đầu tư trong nhiều khâu. Các nét văn hóa truyền thống, tín ngưỡng của Việt Nam như thuật trừ tà cho tới lễ đấu vật tế thần… hiện lên ấn tượng, thu hút. Ngoài ra, từng khung hình đẹp, xử lý kỹ lưỡng.

Dù vậy, kịch bản của Hoàng tử quỷ lại có phần tham lam và ôm đồm. Đây cũng là điểm yếu cố hữu của Trần Hữu Tấn sau nhiều dự án. Tác phẩm xây dựng nhiều tuyến truyện nhưng giải quyết không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng đến mạch phim. Nhiều chi tiết hài hoặc nhân vật xuất hiện thừa thãi, cũng là điểm trừ của dự án này.

Hoàng tử quỷ, một lần nữa phản ánh thực trạng khán giả nội địa dần “ngấy” thể loại phim kinh dị. Trước bộ phim của Trần Hữu Tấn, một loạt tác phẩm chung thể loại này đều rơi vào cảnh người xem thờ ơ, dẫn đến tình trạng ế ẩm, lỗ nặng, có thể kể tới như Phòng trọ ma bầu, Thai chiêu tài, Nhà ma xó…

Anh Tú đứt chuỗi trăm tỷ

Trong Hoàng tử quỷ, Anh Tú Atus đảm nhận vai chính Thân Đức - hoàng tử được sinh ra từ tà thuật, nửa người nửa quỷ. Bị linh hồn Quỷ Xương Cuồng dụ dỗ, Thân Đức rời hoàng cung vào năm 17 tuổi. Dưới lớp vỏ một lương y, hoàng tử tiếp cận làng Hủi, nơi người dân đang kiệt quệ vì dịch bệnh. Lợi dụng lòng tin của người dân, Thân Đức từng bước thực hiện âm mưu của hắn nhằm ăn thịt Bạch Hổ Nữ và hiến tế Du Hồn Giả.

Thân Đức là vai diễn lớn và khác biệt của Anh Tú sau nhiều năm làm nghề. Anh cũng chia sẻ đã dành nhiều thời gian, sự tập trung, đầu tư nghiên cứu kỹ nhân vật, kịch bản. Nam diễn viên tích cực giảm cân, nhốt mình trong phòng vài tháng ở Đà Lạt để nuôi dưỡng tính cách và chiều sâu cho nhân vật Thân Đức. Tạo hình của nam diễn viên từ khuôn mặt, vóc dáng phù hợp với vai diễn và thể loại phim cổ trang.

Hoàng tử Thân Đức trong Hoàng tử quỷ là dự án lớn của Anh Tú sau nhiều năm làm nghề. Song nam diễn viên chỉ dừng lại ở mức tròn vai.

Tuy nhiên, diễn xuất của nam diễn viên chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Trong nhiều phân cảnh, thoại của Anh Tú lộ nhiều hạn chế. Lối diễn đôi khi kém tiết chế, thiếu sức nặng. Một số biểu cảm như la hét, quát tháo hay biểu cảm trên khuôn mặt của Anh Tú gây khó chịu cho khán giả. Dù được ưu ái nhiều đất diễn nhất trong phim, nam diễn viên đã không tận dụng hết, gây lãng phí.

Mặt khác, một số cảnh tình cảm giữa Anh Tú Atus và Hoàng Linh Chi (cô đồng Đào Trúc Anh) thiếu chemistry cần thiết. Hành trình tình yêu của họ cũng không được đạo diễn xây dựng kỹ. Do vậy, cảnh nóng giữa cả hai bị nhận xét dư thừa, lạc lõng, không phục vụ cho mạch phim.

Cũng do lỗi kịch bản, bộ mặt đen tối của Thân Đức bị phát hiện từ sớm, do vậy không còn gây bất ngờ, hấp dẫn cho khán giả. Càng về sau, hành trình của nhân vật này trở nên đơn điệu, một màu.

Dù đặt nhiều kỳ vọng, Hoàng tử quỷ là dự án gần nhất của Anh Tú đối diện nguy cơ lỗ nặng. Trước đó, nam diễn viên liên tiếp có các dự án trăm tỷ đồng với Gặp lại chị bầu (Nhất Trung - 105 tỷ đồng , bao gồm cả phát hành nước ngoài); Siêu lừa gặp siêu lầy (Võ Thanh Hòa - 121 tỷ đồng )...

Những năm qua, Anh Tú phát triển hình ảnh theo hướng ngôi sao giải trí. Anh thu hút lượng fan đông đảo sau khi tham gia game show Anh trai "say hi", gần nhất là Running Man Vietnam mùa 3. Anh Tú ghi điểm với vẻ ngoài điển trai, phong cách thời trang thời thượng và cách nói chuyện hài hước, duyên dáng. Anh cũng được yêu mến, ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp cùng tổ ấm hạnh phúc bên diễn viên Diệu Nhi.

Dù vậy, ở lĩnh vực diễn xuất - địa hạt mà Anh Tú được đào tạo bài bản và cũng là "nghề" chính - nam diễn viên vẫn chưa có một vai diễn đủ sức nặng, giúp anh tỏa sáng sau gần một thập kỷ theo đuổi điện ảnh.