Ảnh gợi cảm của Pháo

Pháo khoe vẻ ngoài gợi cảm khi đăng ảnh selfie trước gương. Dưới bình luận, nhiều dân mạng đặt nghi vấn cô là nữ chính trong phim điện ảnh của Trấn Thành.

Sáng 11/12, Pháo chia sẻ hình ảnh khi đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô diện thiết kế ôm sát, khoét sâu vùng ngực, tôn vóc dáng gợi cảm. Kiểu tóc ngắn và các phụ kiện như dây chuyền, hoa tai hầm hố mang lại sự cá tính cho nữ rapper. Layout trang điểm của Pháo cũng được nhận xét phù hợp với outfit.

Dưới bình luận, bên cạnh những lời khen cho vẻ ngoài của Pháo, không ít dân mạng nghi vấn cô là nữ chính trong dự án điện ảnh Thỏ ơi đến từ Trấn Thành. Tạo hình trong first look poster mà nam đạo diễn đăng tải ngày 10/12 được cho là có nhiều nét giống rapper Pháo.

Pháo sau đó cũng chia sẻ first look dự án phim này. Song khi một đồng nghiệp thắc mắc về vai trò của cô trong phim, rapper Sự nghiệp chướng từ chối. "Hiểu lầm thôi", cô nói.

Pháo khoe vẻ ngoài gợi cảm. Ảnh: FBNV.

Pháo bắt đầu sự nghiệp rap vào năm 2018 và được biết đến nhiều từ King of Rap. Cô giành ngôi á quân tại chương trình này, sau đó tiếp tục nhận hai đề cử tại giải Cống hiến. Bản hit 2 phút hơn của nữ nghệ sĩ từng gây bão trong nước và gây chú ý ở cả thị trường quốc tế. Năm 2024, cô phát hành EP Là em với nhiều tâm huyết, nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng. Sau thời điểm 2 phút hơn bùng nổ, sự nghiệp của Pháo không có nhiều bước phát triển, cho tới khi bản hit Sự nghiệp chướng ra đời và xuất hiện tại Em xinh "say hi".

Tuy nhiên, vào ngày 30/10, Pháo xóa MV Sự nghiệp chướng sau khi sản phẩm này bị "điểm tên" trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM về ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, đời tư của Pháo cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trước khi vướng vào ồn vào tình cảm streamer ViruSs, cô từng hẹn hò với rapper Tez từ năm 2020. Cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật trên mạng xã hội. Sau ba năm bên nhau, họ chia tay vào giữa năm 2023.