Châu Bùi lộ nội y gây tranh luận

Xuất hiện trong sự kiện mới đây, Châu Bùi trở thành tâm điểm bàn tán với thiết kế xuyên thấu, lộ nội y.

Tối 10/12, Châu Bùi góp mặt trong một sự kiện âm nhạc của Văn Mai Hương. Fashionista thu hút ống kính truyền thông trong trang phục xuyên thấu, lộ nội y. Cô kết hợp áo khoác ngoài bằng vải voan mỏng màu xanh ngọc bích cùng tất tối màu và giày ánh kim. Châu Bùi hoàn thiện tổng thể trang phục với hoa tai bản lớn, đồng hồ và clutch nâu của nhà mốt Louis Vuitton.

Kiểu tóc ngắn, màu bạch kim cũng mang lại vẻ cá tính, khác lạ cho Châu Bùi. Song outfit của cô ở sự kiện hiện gây tranh luận trên mạng xã hội. Phần đông dân mạng cho rằng thiết kế của cô rối rắm, rườm rà. Cách kết hợp có phần chưa hợp lý, khiến tổng thể trang phục kém ấn tượng. Đặc biệt, việc cô diện mốt lộ nội y trong một sự kiện giới thiệu sản phẩm âm nhạc của đồng nghiệp, được cho là thiếu sự phù hợp, lấn át chủ nhân sự kiện.

Châu Bùi diện trang phục táo bạo trong sự kiện của Văn Mai Hương.

Đây không phải lần đầu Châu Bùi mắc lỗi về trang phục. Trong một chương trình diễn ra vào giữa tháng 7, khi diện bộ đầm lụa màu vàng, ôm sát, Châu Bùi lộ khuyết điểm về hình thể. Sau đó, cô bị nghi mang thai do vòng hai lùm xùm.

Không lâu sau, fashionista phải lên tiếng đính chính. Cô đăng ảnh diện chiếc váy ôm, khoe vòng 2 thon gọn, bổ sung dòng chú thích: "Check var: Bụng vẫn thế nha".

Châu Bùi sinh năm 1997, nổi bật với vai trò fashionista, influencer. Cô góp mặt ở nhiều tuần lễ thời trang quốc tế, trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh sự nghiệp, Châu Bùi còn được chú ý khi hẹn hò với rapper Binz. Cả hai trải qua hơn 5 năm gắn bó, đồng hành.

Gần đây, Châu Bùi thử sức với âm nhạc khi tham gia Em xinh "say hi" mùa đầu tiên. Ở chặng đầu, cô gây bất ngờ với khả năng vũ đạo. Song càng về sau, Châu Bùi bị chê giọng hát. Một số tài khoản mạng xã hội nhắc lại việc cô từng kể đã học thanh nhạc suốt 6 năm nhưng vẫn mờ nhạt. Xuyên suốt chương trình, nữ nghệ sĩ nhiều lần vướng ồn ào.

Trong một tập của chương trình, Châu Bùi cho biết bản thân luôn lo lắng sau mỗi tập, sợ khán giả sẽ cảm nhận hay hiểu lầm những gì mình thể hiện.

"Có những người em rất ngưỡng mộ trong âm nhạc cũng bị nói là ‘người này vào đây có bị đánh giá cao quá không’. Lúc cố gắng hài miếng - vốn là điều em không thể làm tốt - thì bị nói là ‘sao cứ hài miếng, không tập trung vào âm nhạc’. Còn khi tập trung vào âm nhạc thì lại bị chê nhạt nhẽo. Cứ mỗi lần chiếu một tập, em rất run, không biết mình có được khen, cái tự nhiên đó của mình có được đón nhận không", Châu Bùi chia sẻ.