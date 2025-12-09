'Thương Tín mất đột ngột, không nói lời trăng trối'

Thương Tín qua đời ở tuổi 69 vào tối 8/12. Lễ tang của ông diễn ra ở nhà riêng tại Khánh Hòa vào ngày 9/12.

Sáng 9/12, gia đình thông tin về lễ tang của Thương Tín. Theo cáo phó, lễ tang nghệ sĩ tổ chức tại nhà riêng ở Phan Rang, Khánh Hòa trong hai ngày 9 và 10/12.

Trong đó, lễ nhập quan diễn ra vào 9h ngày 9/12. Lễ động quan bắt đầu vào 15h30 ngày 10/12. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng tại nghĩa trang Hòa Thủy.

Hình ảnh tại tang lễ Thương Tín ở quê. Ảnh: Tô Hiếu.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người hỗ trợ Thương Tín nhiều năm qua, cho biết nghệ sĩ mất đột ngột, không kịp nói lời trăng trối trước khi ra đi.

"Anh không nhắm mắt trước khi mất. Thanh Tùng là người vuốt mắt cuối cùng cho cha. Hiện người thân đau buồn, bàng hoàng khi anh Tín ra đi", Tô Hiếu cho biết.

Ngoài mẹ, các anh chị em trong nhà, vợ cũ và con gái của Thương Tín cũng đang có mặt tại đây để lo liệu hậu sự cho ông.

Nghệ sĩ Thương Tín từng trải qua cuộc hôn nhân với vợ là Kim Chi. Cả hai có một người con gái. Song vào năm 2024, họ ly hôn. Con gái sống cùng mẹ ở nhà riêng tại Phan Rang.

Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980, 1990. Ông tham gia các phim như Ván bài lật ngửa, Mỹ nhân Sài thành, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Tiếng quốc đêm mưa, Sau ánh hào quang…

Ông bị đột quỵ vào năm 2021 sau đó sức khỏe giảm sút rõ. Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện. Cuối tháng 12/2024, Thương Tín khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Sau đó, Thương Tín ở tại nhà riêng của Tô Hiếu một thời gian rồi trở về quê nhà ở Khánh Hòa.