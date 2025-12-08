Quyền Linh: 'Nghe tin mà tôi muốn đột quỵ'

Trong livestream mới nhất, Quyền Linh cho biết anh đang ghi hình chương trình ở Hà Nội. Nam MC bức xúc khi thông tin sai lệch về anh lan truyền trên mạng xã hội ngày 8/12.

Tối 8/12, Quyền Linh livestream khoảng một tiếng, làm rõ thông tin sai lệch liên quan đến anh lan truyền trên mạng xã hội. Nam MC cho biết đang ngồi một mình trong quán cà phê ở gần Hồ Gươm.

Theo Quyền Linh, anh vừa ghi hình một chương trình ở Hà Nội vài ngày qua. Chiều 8/12, khi vừa hoàn tất buổi làm việc, mở điện thoại ra, nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi han từ đồng nghiệp, bạn bè. Nam MC bức xúc khi những clip cắt ghép, tạo dựng bằng AI với thông tin sai lan truyền trên mạng xã hội.

Quyền Linh livestream vào tối 8/12 để làm rõ về tin đồn trên mạng.

"Thông tin mạng quá ác độc, khẩu nghiệp. Nghe tin mà tôi muốn đột quỵ. Nhiều người gọi cho tôi lắm. Nói chung giờ tôi hỷ xả, ai nói sai người đó chịu. Cuộc đời như tấm gương, phản chiếu lại con người. Nếu tôi làm gì sai với mọi người, sẽ phản chiếu lại thôi. Tôi livestream để những người yêu thương biết mình vẫn ngồi đây", anh nói.

Khi một tài khoản mạng đặt câu hỏi Quyền Linh có định khởi kiện những kênh đưa tin sai lệch, nam MC phản hồi: "Thực ra, giờ tôi kiện cũng có được gì đâu. Họ đã cố tình làm như vậy rồi. Ai làm người nấy chịu".

Cuối livestream, Quyền Linh nói anh sống và làm việc theo pháp luật. Bản thân MC muốn truyền cho khán giả tinh thần tích cực.

"Chúng ta lên mạng xã hội để kết bạn, học hỏi những điều tốt chứ không phải lan truyền những thông tin tiêu cực, sai lệch. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi. Chúc mọi người những điều tốt lành", anh kết thúc livestream.

Cách đây ít ngày, Nhật Kim Anh vướng vấn đề tương tự Quyền Linh. Theo đó, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung "Nhật Kim Anh bị bắt" hay "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố"... Sau đó, quản lý của nữ diễn viên khẳng định thông tin trên là bịa đặt. Hiện tại, nữ diễn viên cùng mẹ đi chùa ở Đài Loan.

Chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây, hàng loạt sao Việt như Đức Phúc, Cát Tường, Đàm Thu Trang, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, BTV Hoài Anh… đồng loạt lên tiếng cảnh báo về việc bị AI giả mạo hình ảnh, giọng nói trong các clip quảng cáo lừa đảo. Vấn nạn này dù tồn tại nhiều năm, vẫn chưa có giải pháp triệt để, khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả rơi vào vòng xoáy thông tin độc hại.