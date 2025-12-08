Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines

Zia - con gái Marian Rivera - vừa đón sinh nhật tuổi lên 10. Cô bé thay đổi khá nhiều so với hồi còn nhỏ.

Marian Rivera vừa đăng tải loạt ảnh trong dịp sinh nhật của con gái Zia nhân dịp cô bé tròn 10 tuổi. Zia diện trang phục thể thao năng động, rạng rỡ ở bữa tiệc. "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" chuẩn bị cho con gái một bánh sinh nhật 3 tầng có màu trắng, xanh chủ đạo, với điểm nhấn là nơ bản lớn ở trên cùng.

Zia thưởng thức các món ngon cùng người thân và bạn bè ở bữa tiệc sinh nhật. Cô bé để tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng, rạng rỡ chụp hình bên mẹ. Zia được nhận xét ngày càng cao lớn và thay đổi diện mạo so với hồi còn nhỏ.

Zia có vẻ ngoài thay đổi ở tuổi lên 10. Ảnh: IGNV.

Những năm qua, cô bé thường xuyên đồng hành cùng mẹ trong các sự kiện giải trí hay quảng cáo cho những sản phẩm như sữa, đồ ăn nhanh hay thời trang của loạt nhãn hàng.

Theo tiết lộ của Marian Rivera, cát-xê quay quảng cáo của con gái rất cao. Ngoài Zia, bé Sixto, con trai nữ diễn viên cũng được các nhãn hàng săn đón.

Không như các ngôi sao khác giấu kín hình ảnh của con, Marian Rivera công khai các bé với truyền thông từ khi mới lọt lòng. Hai con của nữ diễn viên là Maria Letizia Dantes (Zia) và Jose Sixto IV (Sixto) nhanh chóng trở thành những thiên thần nhí được yêu thích khắp châu Á nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Nữ diễn viên Chuyện tình nàng tiên cá thường chia sẻ hình ảnh con gái tập nhảy hoặc học tập đạt kết quả tốt.

Marian Rivera là ngôi sao có hơn 32 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Facebook, nhiều nhất giới giải trí Philippines. Cô từng được tạp chí Forbes Asia vinh danh là một trong 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.

Từ sau năm 2019, sau khi sinh con thứ hai, Marian Rivera không tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng sức ảnh hưởng của cô vẫn rất lớn. Cô được mời làm người đại diện của nhiều thương hiệu như ngân hàng, chuỗi siêu thị, đồ dùng cho mẹ và bé, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm... Từ đó, hình ảnh của Marian Rivera phủ khắp đường phố, trung tâm thương mại tại Philippines.

Marian Rivera có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng - nam diễn viên Dingdong Dantes.