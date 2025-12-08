Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines

  • Thứ hai, 8/12/2025 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Zia - con gái Marian Rivera - vừa đón sinh nhật tuổi lên 10. Cô bé thay đổi khá nhiều so với hồi còn nhỏ.

Marian Rivera vừa đăng tải loạt ảnh trong dịp sinh nhật của con gái Zia nhân dịp cô bé tròn 10 tuổi. Zia diện trang phục thể thao năng động, rạng rỡ ở bữa tiệc. "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" chuẩn bị cho con gái một bánh sinh nhật 3 tầng có màu trắng, xanh chủ đạo, với điểm nhấn là nơ bản lớn ở trên cùng.

Zia thưởng thức các món ngon cùng người thân và bạn bè ở bữa tiệc sinh nhật. Cô bé để tóc dài, trang điểm nhẹ nhàng, rạng rỡ chụp hình bên mẹ. Zia được nhận xét ngày càng cao lớn và thay đổi diện mạo so với hồi còn nhỏ.

Zia anh 1Zia anh 2

Zia có vẻ ngoài thay đổi ở tuổi lên 10. Ảnh: IGNV.

Những năm qua, cô bé thường xuyên đồng hành cùng mẹ trong các sự kiện giải trí hay quảng cáo cho những sản phẩm như sữa, đồ ăn nhanh hay thời trang của loạt nhãn hàng.

Theo tiết lộ của Marian Rivera, cát-xê quay quảng cáo của con gái rất cao. Ngoài Zia, bé Sixto, con trai nữ diễn viên cũng được các nhãn hàng săn đón.

Không như các ngôi sao khác giấu kín hình ảnh của con, Marian Rivera công khai các bé với truyền thông từ khi mới lọt lòng. Hai con của nữ diễn viên là Maria Letizia Dantes (Zia) và Jose Sixto IV (Sixto) nhanh chóng trở thành những thiên thần nhí được yêu thích khắp châu Á nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Nữ diễn viên Chuyện tình nàng tiên cá thường chia sẻ hình ảnh con gái tập nhảy hoặc học tập đạt kết quả tốt.

Marian Rivera là ngôi sao có hơn 32 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Facebook, nhiều nhất giới giải trí Philippines. Cô từng được tạp chí Forbes Asia vinh danh là một trong 100 ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội.

Từ sau năm 2019, sau khi sinh con thứ hai, Marian Rivera không tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng sức ảnh hưởng của cô vẫn rất lớn. Cô được mời làm người đại diện của nhiều thương hiệu như ngân hàng, chuỗi siêu thị, đồ dùng cho mẹ và bé, sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm... Từ đó, hình ảnh của Marian Rivera phủ khắp đường phố, trung tâm thương mại tại Philippines.

Marian Rivera có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng - nam diễn viên Dingdong Dantes.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Nhật Kim Anh kiếm tiền từ đâu?

Bên cạnh diễn xuất, ca hát, Nhật Kim Anh còn được biết đến là doanh nhân, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Cô đứng sau điều hành các công ty về mỹ phẩm, thực phẩm, cà phê.

8 giờ trước

An Nhi

Zia con gái mỹ nhân đẹp nhất Philippines Zia

    Đọc tiếp

    Huy dem nhac Dam Vinh Hung hinh anh

    Hủy đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng

    19 giờ trước 18:30 7/12/2025

    0

    Đàm Vĩnh Hưng quyết định hủy đêm nhạc diễn ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng vào ngày 20/12. Anh chưa đưa ra thời gian cụ thể để mở lại show diễn.

    Den Vau len tieng vu Nuoi Em hinh anh

    Đen Vâu lên tiếng vụ Nuôi Em

    20 giờ trước 17:04 7/12/2025

    0

    Đen Vâu cho biết những ngày qua, anh đã đọc các thông tin liên quan đến dự án "Nuôi Em". Rapper nói buồn khi dự án thiện nguyện vướng ồn ào.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý