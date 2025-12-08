Nhật Kim Anh kiếm tiền từ đâu?

Bên cạnh diễn xuất, ca hát, Nhật Kim Anh còn được biết đến là doanh nhân, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Cô đứng sau điều hành các công ty về mỹ phẩm, thực phẩm, cà phê.

Nhật Kim Anh trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng những ngày qua. Nguồn cơn xuất phát từ việc cô bị dân mạng đồn “bị bắt”, “bỏ trốn sau lệnh khởi tố”... Ngay sau đó, nữ diễn viên liên tục có nhiều bài đăng, phản hồi thông qua trang cá nhân để phủ nhận thông tin nói trên. Cô thậm chí còn livestream nhằm đính chính.

“Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác”, diễn viên nói.

Nhiều năm qua, Nhật Kim Anh là doanh nhân, đứng sau điều hành các doanh nghiệp hoạt động trên đa lĩnh vực, gồm thực phẩm, mỹ phẩm và cà phê. Cô cũng được biết đến là “phú bà” của showbiz Việt, sở hữu khối tài sản lớn.

Nhật Kim Anh kinh doanh ra sao?

Nhật Kim Anh (tên thật: Đỗ Thị Kim Huê) bắt đầu con đường kinh doanh vào năm 2017. Khi ấy, nữ diễn viên giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mỹ phẩm Sunshine. Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp được thành lập tháng 7/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng . Ngành nghề kinh doanh chính là mỹ phẩm. Trong đó, Nhật Kim Anh và bà Bùi Thị Thảo Trang đóng góp mỗi người 3,6 tỷ đồng , còn Phạm Linh Phương góp 800 triệu đồng. Phạm Linh Phương giữ vị trí tổng giám đốc công ty.

Nhật Kim Anh và Phạm Linh Phương là hai người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Nhật Kim Anh điều hành nhiều công ty về mỹ phẩm, thực phẩm.

Năm 2020, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Laura Sunshine và nâng vốn điều lệ lên 18 tỷ đồng . Đáng chú ý, ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2021, vốn điều lệ công ty tăng mạnh lên 38 tỷ đồng . Lúc này, bà Phan Ngọc Chánh, sinh năm 1993, được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Những năm qua, Laura Sunshine mở nhiều chi nhánh ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các sản phẩm của doanh nghiệp này có thể kể đến như nước hoa, mỹ phẩm, đồ trang điểm...

Cũng trong năm 2017, Nhật Kim Anh còn thành lập Công ty TNHH Yến sào Bửu Long, với vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng . Nữ diễn viên góp 3,3 tỷ đồng , sở hữu 55% cổ phần. Bùi Thị Thảo Trang góp 2,7 tỷ đồng , sở hữu 45% cổ phần.

Đến tháng 10/2020, Nhật Kim Anh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Laura Coffee, với ngành nghề chính là sản xuất cà phê. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng . Trong đó Nhật Kim Anh góp 4 tỷ đồng , bà Bùi Thị Thảo Trang góp 3,2 tỷ đồng và bà Đoàn Kim Phượng góp 800 triệu đồng. Lúc này, bà Đoàn Kim Phượng, sinh năm 1970, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 10/2024, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng . Bà Phan Ngọc Chánh, sinh năm 1993, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn tham gia góp vốn ở Công ty cổ phần Laura Paris. Doanh nghiệp thành lập tháng 1/2022 với ngành nghề chính là sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh góp 4,95 tỷ đồng , Đoàn Kim Phượng góp 450 triệu đồng và Bùi Thị Thảo Trang góp 3,6 tỷ đồng . Bà Phan Ngọc Chánh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Những năm qua, công ty Laura Sunshine của Nhật Kim Anh còn tài trợ cho nhiều cuộc thi sắc đẹp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Nhật Kim Anh còn kiếm tiền từ việc đóng phim, ca hát. Nguồn thu từ quảng cáo và các kênh, trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok cũng giúp cô kiếm được số tiền không nhỏ.

Hình ảnh "phú bà" của showbiz Việt

Nữ diễn viên được xem là "phú bà" của showbiz Việt nhiều năm qua. Nhật Kim Anh sở hữu khối tài sản lớn, với nhiều bất động sản, xe sang, bộ sưu tập hàng hiệu.

Cô là chủ nhân của biệt thự rộng hơn 200 m2 thuộc khu đô thị cao cấp ở Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần khoe những hình ảnh chụp trong căn nhà đắt đỏ. Trong đó, cô dành một phần lớn diện tích đất làm sân vườn, tiểu cảnh và hồ cá Koi. Không gian yêu thích nhất của diễn viên chính là bàn trà trước sân nhà. Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy thư giãn, thoải mái và được tịnh tâm khi trở về tổ ấm sau một ngày làm việc căng thẳng.

Nữ diễn viên là "phú bà" của showbiz Việt.

Ngoài ra, Nhật Kim Anh còn sở hữu nhiều xe sang. Trong đó, mẫu Mercedes-Benz S 450L Luxury trị giá hơn 5 tỷ đồng được cô mua vào năm 2020. Diễn viên sử dụng xe này để di chuyển hàng ngày, đóng phim, dự sự kiện, gặp đối tác kinh doanh. Cô còn tậu thêm chiếc limousine khi đi diễn ở các tỉnh xa.

Nhật Kim Anh cũng không ngại chi tiền lớn để mua sắm hàng hiệu từ các nhà mốt lớn như LV, Dior, Gucci... Trong những lần xuất hiện tại các sự kiện, nữ doanh nhân/diễn viên gây chú ý outfit phủ hàng hiệu từ túi xách, trang phục đến phụ kiện, nhẫn kim cương giá trị lớn.

Thời gian rảnh rỗi, cô thường đưa mẹ và con trai đi du lịch ở các địa điểm nổi tiếng trong, ngoài nước. Cô cũng thích đi chùa, làm thiện nguyện.

Nhật Kim Anh cũng vừa đón con gái thứ hai nhờ phương pháp IVF. Song diễn viên không tiết lộ danh tính của chồng. Trong một bài phỏng vấn, Nhật Kim Anh tiết lộ cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù bận rộn, cô luôn cố gắng cân bằng mọi thứ. Mỗi công việc đều mang đến cho Nhật Kim Anh những thử thách lẫn niềm vui riêng.