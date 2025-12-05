Đạo diễn 'Phòng trọ ma bầu': Tôi xin lỗi Lý Hùng

"Khi phim có doanh thu thấp, thật sự, tôi thấy rất có lỗi với anh Lý Hùng. Đây là dự án quan trọng của cả hai anh em. Nhưng tôi đã làm anh thất vọng", Ngụy Minh Khang nói.

8 năm trước, Ngụy Minh Khang, hơn ai hết là đạo diễn trực tiếp "nếm vị đắng" lẫn sự khốc liệt của thị trường phim Việt. Kẻ trộm chó, đứa con tinh thần của anh khi vừa chạm ngõ đã ngã ngựa ngoài phòng vé với doanh thu chỉ dừng ở mức hơn 3 tỷ đồng , gây thua lỗ nặng nề.

Một thời gian dài, anh phải đi làm đủ thứ nghề để trả nợ, từ bán hủ tiếu, mở quán lẩu dê. Nhiều năm trôi qua, anh bắt đầu xốc lại tinh thần và trở lại với hành trình làm phim, từ những series chiếu trên mạng.

2025, nam đạo diễn comeback với Phòng trọ ma bầu. Song "kịch bản" 7 năm trước lặp lại khi tác phẩm một lần nữa chịu cảnh ế ẩm ngoài rạp. Sau một tuần trình làng, dự án chỉ thu về hơn 5 tỷ đồng , với số lượng suất chiếu ít ỏi.

Phim nhận không ít ý kiến trái chiều về chất lượng. Tác phẩm lộ nhiều lỗ hổng trong kịch bản, đường dây câu chuyện, ngôn ngữ kể, dựng phim. Trước những phản hồi tiêu cực, Ngụy Minh Khang chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh rất buồn. Người đầu tiên mà anh muốn nói lời xin lỗi là diễn viên Lý Hùng.

'Tôi thấy có lỗi'

Ngụy Minh Khang cho biết ở những ngày đầu, khi phim có doanh thu thấp, suất chiếu ít ỏi cùng hiệu ứng trên mạng xã hội không tốt, anh buồn và khá lo lắng. Song từ ngày thứ 5 đổ đi, phim bắt đầu có những tín hiệu khả quan. Doanh thu tác phẩm có sự cải thiện, hiện ghi nhận con số hơn 5 tỷ đồng .

Theo nam đạo diễn, nếu duy trì được tốc độ doanh thu hiện tại và bứt phá ở tuần tiếp theo, khả năng Phòng trọ ma bầu hoàn vốn là có thể xảy đến.

"Tất nhiên, là đạo diễn, ai cũng muốn phim có lãi để có thể tái đầu tư vào dự án tiếp theo cũng như giữ được sự tin tưởng từ các nhà đầu tư. Song thị trường phim khốc liệt. Một tháng qua, nhiều dự án phim thua lỗ. Ở vai trò đạo diễn, tôi đã hoàn thành xong và làm tròn trách nhiệm rồi. Tôi không can thiệp được gì nữa khi tác phẩm đã rời xa vòng tay mình", anh nói.

Ngụy Minh Khang và các diễn viên của Phòng trọ ma bầu.

Trước câu hỏi về việc phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng, Ngụy Minh Khang chia sẻ từ ngày công chiếu đến thời điểm hiện tại, bản thân anh đã đọc từng bài báo, lắng nghe ý kiến khán giả trong các chuyến cinetour. Anh đón nhận cả những khen, chê, phản ứng, xem đó là những lời góp ý để cải thiện ở các tác phẩm sau này. Với những lời chê cho rằng "phim nhạt nhẽo, hài nhảm và vô vị", Ngụy Minh Khang nhận lỗi khi không đáp ứng kỳ vọng từ công chúng.

"Tôi hơi buồn vì chưa thể thuyết phục những người có nhiều kinh nghiệm và sự đánh giá đa chiều, cẩn trọng. Nhưng tôi xin khẳng định rằng mình không phải làm phim hài nhảm để bán vé và quên đi những giá trị cốt lõi của một tác phẩm điện ảnh. Từ thời điểm làm phim đến nay, ngay cả khi làm phim ngắn chiếu mạng, tôi luôn dặn mình phải nỗ lực truyền tải những thông điệp nhân văn, tốt đẹp đến người xem thông qua các dự án. Nhưng có thể ở góc độ của đạo diễn, tôi chưa biết cách thể hiện khiến cho mọi người khó cảm được điều mình muốn nói. Các anh chị diễn viên cũng đọc được những bài review đánh giá thiếu tích cực về phim. Họ có nhắn tin, gọi điện cho tôi. Khi đó, tôi có xin lỗi các anh chị và cho biết sẽ cố gắng, rút kinh nghiệm ở những dự án sau", anh nói.

'Không dám gọi điện cho Lý Hùng'

Theo Ngụy Minh Khang, điều khiến anh ấm lòng nhất là các thành viên trong ê-kíp đều động viên, an ủi. Không một ai trách móc anh dù phim doanh thu kém khả quan.

Nhắc tới Lý Hùng, Ngụy Minh Khang cho biết Phòng trọ ma bầu là dự án rất quan trọng với cả hai. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lý Hùng sau nhiều năm vắng bóng, vì vậy Ngụy Minh Khang muốn mang lại cho đàn anh sự tự hào. Nhưng mọi thứ lại đi theo một hướng khác.

Khi phim không thành công về doanh thu ở những ngày đầu, Ngụy Minh Khang cảm thấy có lỗi với Lý Hùng. Anh không dám gọi điện cho đàn anh. Nhưng sau đó, chính ngôi sao sinh năm 1969 lại chủ động liên hệ.

"Anh là người an ủi ngược lại tôi. Anh bảo rằng không quá bận tâm đến doanh thu. Và anh tin tôi sẽ tiến bộ ở dự án tiếp theo. Tự nhiên khi nghe anh chia sẻ, tôi khóc luôn, không nói được điều gì", đạo diễn kể.

Ngụy Minh Khang tiết lộ anh là con nuôi của cố NSND Lý Huỳnh. Năm 2009, khi lên TP.HCM lập nghiệp, anh đã qua nhà ba nuôi để sống. Anh gọi cố NSND Lý Huỳnh là thầy. Sau một thời gian theo học võ thuật, NSND Lý Huỳnh giới thiệu Ngụy Minh Khang qua làm cảnh vệ cho Lý Hùng. Từ thời điểm đó, anh đồng hành với đàn anh trong hơn 10 năm.

Suốt thời gian ấy, Ngụy Minh Khang nhiều lần mời Lý Hùng đóng phim và đưa hơn chục kịch bản cho nam diễn viên. Song Lý Hùng đều từ chối khéo. Đến Phòng trọ ma bầu, Ngụy Minh Khang tiếp tục đưa kịch bản và thuyết phục anh. Sau khi đọc kỹ, Lý Hùng mới đồng ý tham gia vì thích thông điệp tác phẩm.

"Tôi nhớ anh từng chia sẻ: 'Giờ anh đã qua thời hoàng kim rồi. Cuộc sống của anh không thiếu thứ gì nữa. Anh không cần tiền từ việc đóng phim. Anh chỉ tham gia cho vui và lấy lại ngọn lửa yêu nghề thôi'. Tôi biết anh dành sự tin tưởng và cả tình thương cho mình nữa", Ngụy Minh Khang tâm sự.

Sau Phòng trọ ma bầu, Ngụy Minh Khang nói bài học lớn nhất mà anh tự dặn chính mình và các đạo diễn trẻ khác là hãy cẩn thận khi quyết định trình làng một bộ phim điện ảnh. Đừng nói rằng "tôi chỉ làm đạo diễn, chăm chăm kể câu chuyện của mình và không cần điều gì khác. Mọi chuyện không đơn giản như vậy". Ngoài chất lượng, đạo diễn cần hiểu biết về marketing phim, thời điểm phát hành hợp lý và nắm bắt thị hiếu của khán giả.

"Tôi nhận ra chi phí marketing phải cân đối với ngân sách sản xuất dự án phim. Ví dụ, phim có ngân sách 10- 15 tỷ đồng , khâu marketing phải dao động khoảng 4-7 tỷ, chiếm khoảng 50%. Đạo diễn, nhà sản xuất không nên dồn toàn bộ ngân sách cho quá trình sản xuất. Điều quan trọng tiếp theo là bản thân phải có những thông số về thị trường phim, độ nhạy bén với thị hiếu khán giả. Đây cũng là câu hỏi lớn và cần sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đừng làm phim chỉ vì mình thích", anh bày tỏ.