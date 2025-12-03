Sĩ Thanh thất vọng khi mua bộ đồ 6 triệu đồng của Kylie Jenner

Nữ diễn viên cho biết đã chi hơn 6 triệu đồng và chờ đợi một tháng để cầm trên tay trang phục đến từ thương hiệu Khy của Kylie Jenner.

Trên kênh cá nhân, Sĩ Thanh đăng tải clip review về bộ đồ đến từ thương hiệu Khy của Kylie Jenner mà cô vừa mua. Sĩ Thanh chia sẻ cô đặt hàng cách đây khá lâu và đợi một tháng để có thể cầm trên tay trang phục này.

Bộ đồ gồm chiếc quần có thiết kế cạp chun với giá 3,2 triệu đồng và bra top màu neon hơn 3 triệu. "Ấn tượng đầu tiên là sự thất vọng. Chiếc quần có phom, thun chẳng khác gì đồ mua ngoài chợ", cô nói. Sau đó, Sĩ Thanh phải mang chiếc quần đi sửa để có thể vừa vặn. "Hơn 6 triệu đồng, không đáng tiền chút nào", diễn viên tiếp tục.

Sĩ Thanh cho biết cô thất vọng với bộ đồ mua của thương hiệu Khy. Ảnh: FBNV.

Ngoài bộ đồ nói trên, Sĩ Thanh còn tậu thêm một số thiết kế của thương hiệu Skims đến từ Kim Kardashian. Bodysuit có giá 3 triệu đồng nhưng được may hai lớp dày dặn, chất thun co dãn và giúp người mặc tôn dáng. Sĩ Thanh tỏ ra hài lòng với các sản phẩm của Kim.

Kylie Jenne trình làng thương hiệu thời trang Khy vào tháng 10/2023. Sản phẩm đầu tiên ra mắt bao gồm các mặt hàng giả da như áo khoác dài, váy ngắn, áo khoác bomber, denim. Các món đồ nhìn chung có thiết kế phá cách, cá tính nhưng vẫn có tính ứng dụng cao cho việc mặc hàng ngày hoặc đi chơi.

Tuy nhiên, ngay sau khi công bố nhãn hiệu thời trang mới, Kylie bị nhà thiết kế Betsy Johnson tố cáo sao chép ý tưởng.

Kylie và các chị em trong gia đình Kardashian nổi tiếng sau show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và chương trình phụ Life of Kylie. Nhờ sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội, Kylie Jenner thường xuyên quảng bá sản phẩm, làm người mẫu cho các thương hiệu.

Năm 2019, Kylie Jenner từng được mệnh danh "tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại". Mỗi bài đăng trên Instagram có hơn 398 triệu người theo dõi giúp cô bỏ túi hàng triệu USD tiền quảng cáo. Cô cũng kiếm được hàng triệu USD từ công ty mỹ phẩm của mình là Kylie Cosmetics. Cuối 2019, cô đã bán 51% cổ phần cho Tập đoàn Coty. Theo thỏa thuận, Kylie Cosmetics được định giá ở mức 1,2 tỷ USD . Theo Kylie, thành quả hôm nay là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.