Trấn Thành, Lý Hải từ chối tranh giải Ngôi sao xanh

Ban tổ chức giải thưởng Ngôi sao xanh cho biết họ có gửi lời mời đến Trấn Thành và Lý Hải, song hai đạo diễn không tham gia.

Ngày 2/12, ban tổ chức Ngôi sao xanh công bố các hạng mục đề cử của giải thưởng năm nay. Trong đó, hạng mục được quan tâm nhất là điện ảnh gồm 214 đề cử, 23 phim tham dự tranh giải. Hạng mục truyền hình gồm 27 phim tham gia. Giải cặp đôi được yêu thích nhất gồm 10 đề cử...

Hạng mục điện ảnh là sự hiện diện của nhiều bộ phim có doanh thu cao trong năm nay, gồm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không, Mưa đỏ....

Đáng chú ý, hai bộ phim gồm Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành và Lật mặt 8 của Lý Hải không tham gia tranh giải.

Trấn Thành và Lý Hải không tham gia Ngôi sao xanh năm nay.

Ông Lâm Chí Thiện, trưởng ban tổ chức cho biết đã gửi lời mời tới hai đạo diễn. Song Lý Hải không phản hồi còn Trấn Thành từ chối tham gia.

Đạo diễn Đào Bá Sơn, thành viên hội đồng nghệ thuật cho hay việc tham gia tranh giải thưởng ở các liên hoan phim là quyền và lựa chọn của các đạo diễn, nhà sản xuất. "Đạo diễn có thể không lấy giải chỗ này để tập trung cho giải thưởng, liên hoan phim khác", đạo diễn chia sẻ. Ông cũng đánh giá cao hai đạo diễn là Trấn Thành và Lý Hải vì nhiều tác phẩm thành công thời gian qua.

Theo ông, các giải thưởng, liên hoan phim luôn sẵn sàng "trải thảm đỏ" để chào đón những bộ phim tốt. Các giám khảo khi chấm giải đều loại bỏ những định kiến bên ngoài hay vấn đề cá nhân để đảm bảo sự công tâm.

Trước đó, ở kỳ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, hai phim của Trấn Thành là Bộ tứ báo thủ và Mai đều trắng tay ở hạng mục Bông Sen.

Trấn Thành cũng vuột mất cơ hội giành giải thưởng quan trọng khác - đạo diễn xuất sắc. Trong bảng đề cử này gồm các đạo diễn khác như Hàm Trần, Đặng Thái Huyền, Khương Ngọc. Cuối cùng, Hàm Trần giành cúp vàng.

Trong khoảng 5 năm đứng sau máy quay, Trấn Thành sở hữu 4 tác phẩm gồm Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Tổng doanh thu các phim của đạo diễn vượt quá con số 1.800 tỷ đồng . Song tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam, các dự án kể trên của đạo diễn chưa từng được vinh danh ở giải thưởng cao nhất.

Thành tích tốt nhất là Bố già với Bông Sen Bạc tại kỳ LHP Việt Nam lần thứ XXII. Ở dự án này, Trấn Thành giữ vai trò đồng đạo diễn với Vũ Ngọc Đãng. Bản thân Trấn Thành cũng chưa chạm vào cúp vàng dành cho đạo diễn. Dù vậy, thành công của Mai cũng giúp dàn diễn viên trong phim tỏa sáng. Trong đó, Phương Anh Đào được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc còn Hồng Đào nhận cúp vàng cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam năm nay.

Năm ngoái, với vai Mai, Phương Anh Đào cũng giành giải Nữ diễn viên chính được yêu thích ở mảng điện ảnh ở Ngôi sao xanh.