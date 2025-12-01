Thúy Ngân chia tay Võ Cảnh

Thúy Ngân cho biết cô và Võ Cảnh hiện là bạn bè. Chuyện tình cảm của họ đã kết thúc 8 tháng trước.

Trên kênh cá nhân, Thúy Ngân livestream và chia sẻ về chuyện tình cảm với Võ Cảnh. Cô cho biết chuyện tình cảm của họ đã kết thúc 7-8 tháng trước. Hiện tại, cả hai là bạn bè, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc.

"Mọi người chấp niệm nặng vậy là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm. Sau này, cả hai còn lấy chồng, lấy vợ mà. Ví dụ anh Cảnh có người yêu, mọi người nhắc hoài cũng ảnh hưởng người ta. Hoặc Ngân có người yêu mà nhắc vậy, cũng tội nghiệp. Vì mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước rồi. Cả hai là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau lắm. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử lắm. Cả hai không ghét bỏ gì nhau hết", cô chia sẻ.

Thúy Ngân và Võ Cảnh xác nhận đường ai nấy đi. Ảnh: FBNV.

Cô nói đây là lần đầu tiên và duy nhất chia sẻ với khán giả về chuyện tình cảm của cả hai. Thúy Ngân hy vọng người hâm mộ tiếp tục theo dõi, ủng hộ các dự án của cô thời gian tới.

Võ Cảnh và Thúy Ngân không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay tương tác trên mạng xã hội như trước. Nhiều khán giả nhận ra lần cuối họ đăng ảnh chung là từ tháng 3 năm nay.

Đến tháng 11, Võ Cảnh đăng tải dòng chia sẻ về tình yêu và sự kết thúc của một mối quan hệ. Anh không nhắc tên ai nhưng nhiều người liên tưởng tới Thúy Ngân.

“Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết", anh viết.

Trong khi đó, Thúy Ngân cũng thường xuyên chia sẻ những bài đăng nhiều tâm trạng. Cô cho biết mất ngủ nhiều tháng.

"Cám ơn chặng đường đã qua đã dạy tôi rằng: tử tế và chân thành không phải là lựa chọn dễ dàng, nhưng luôn là lựa chọn xứng đáng. Để nhiều năm sau, khi nhớ về tôi của ngày hôm nay, sẽ không hổ thẹn, không hối tiếc. Cuộc đời luôn công bằng theo cách riêng của nó", diễn viên chia sẻ.