Người đẹp rút khỏi cuộc thi của Sen Vàng

Thí sinh Mai Gia Hân đến từ Vĩnh Long thông báo rút khỏi cuộc thi Miss World Vietnam năm nay.

Sau vòng sơ khảo, thí sinh Mai Gia Hân đến từ Vĩnh Long thông báo rút khỏi cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) 2025. Cô cho biết: "Hân gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả sự yêu thương và ủng hộ mà mọi người đã dành cho mình sau khi công bố profile Miss World Vietnam. Vì một số rủi ro ngoài ý muốn, Hân chưa thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi như kỳ vọng của bản thân và mọi người. Dù kết quả chưa trọn vẹn, nhưng nhờ tình cảm của mọi người, Hân đã có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục cố gắng và hoàn thiện bản thân", cô chia sẻ.

Mai Gia Hân thông báo rút khỏi cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Ảnh: FBNV.

Mai Gia Hân là gương mặt được quan tâm tại Miss World Vietnam năm nay. Cô sinh năm 2001 đến từ Vĩnh Long. Mai Gia Hân sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt hài hòa. Cô theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP..HCM). Thời gian qua, Mai Gia Hân là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung.

Miss World Vietnam 2025 vừa trải qua vòng sơ loại ở TP.HCM vào ngày 31/11. Các vòng thi phụ của cuộc thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 12. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12. Cô gái xuất sắc sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Đương kim Miss World Vietnam cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.

Trước đó, khi ban tổ chức đăng tải profile của các thí sinh lên fanpage Miss World Vietnam, không ít người đẹp nhận bình luận công kích, miệt thị ngoại hình. Sau đó, ban tổ chức lên tiếng về vụ việc. "Không ít bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có những nhận xét mang tính công kích dành cho một số thí sinh năm nay. Chúng tôi không mong muốn những phán xét ác ý hay gây tổn thương tinh thần cho các ứng viên trong một sân chơi đề cao sự văn minh và tinh thần nhân văn", đại diện BTC cho biết.

Theo BTC Miss World Vietnam 2025, nhiều ứng cử viên nộp hồ sơ vẫn còn là những gương mặt trẻ, chưa có kinh nghiệm và điều kiện trong việc đầu tư vào những bộ ảnh chuyên nghiệp. BTC vẫn sẽ đảm bảo để các thí sinh có những bức hình profile chuyên nghiệp, chỉn chu khi bước vào vòng chung kết cuộc thi.