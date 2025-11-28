Màn biểu diễn đặc biệt giữa nghệ sĩ hát bội TP.HCM và New Zealand

Chương trình nghệ thuật giao lưu đặc biệt giữa các nghệ sĩ hát bội TP.HCM và đoàn Māori tại New Zealand mang tới các tiết mục đặc sắc, đậm đà giá trị văn hóa.

Chiều 28/11, chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt giữa các nghệ sĩ hát bội TP.HCM và đoàn nghệ thuật truyền thống của người Māori tại New Zealand - Ngāti Rangiwewehi kapa haka, diễn ra ở Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025).

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM cho biết chương trình nghệ thuật là dịp để đoàn nghệ thuật của hai nước có cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi các giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM trình diễn trích đoạn trong vở Ôn Đình chém Tá và Anh hùng. Đây là hai tuồng cổ đặc sắc, để lại nhiều dấu ấn của nhà hát nhiều năm qua.

Các tiết mục của nghệ sĩ hát bội TP.HCM và đoàn nghệ thuật truyền thống của người Māori tại sự kiện chiều 28/11. Ảnh: BTC.

Về phía đoàn nghệ thuật truyền thống của người Māori, dàn diễn viên thể hiện các vũ điệu, nghi lễ giàu bản sắc, giá trị văn hóa. Sau đó, đoàn nghệ thuật của hai nước có tiết mục giao lưu, biểu diễn chung trên sân khấu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM chia sẻ thông qua các tiết mục trình diễn, những câu chuyện văn hoá được gửi gắm trong từng động tác, nhịp trống và thanh âm. Buổi giao lưu không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của mỗi nền nghệ thuật mà còn thể hiện rõ tinh thần tôn trọng, thấu hiểu và gắn kết giữa hai quốc gia.

Chương trình là minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật: vượt khỏi biên giới ngôn ngữ, chạm tới những giá trị chung của cộng đồng và góp phần vun đắp tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và New Zealand.

Đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi kapa haka được thành lập từ năm 1968. Đoàn nhiều lần chiến thắng tại Te Matatini - cuộc thi nghệ thuật biểu diễn của người Māori.