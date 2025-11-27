Vì sao đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành thua cuộc

Trong cuộc đua tới Bông Sen Vàng, Trấn Thành nắm thế áp đảo khi sở hữu hai quân bài là “Mai” và “Bộ tứ báo thủ”. Song đạo diễn nghìn tỷ bại trận trước Đặng Thái Huyền và “Mưa đỏ”.

Trở lại TP.HCM sau một thập kỷ, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV vì thế trở nên được đông đảo nhà làm phim, giới chuyên môn lẫn khán giả yêu điện ảnh quan tâm hơn bao giờ hết.

Cuộc đua tới Bông Sen Vàng do đó cũng trở nên gay cấn và quyết liệt khi trong danh sách tranh giải của hạng mục phim truyện, 16 tác phẩm tham gia phần đông đều đến từ những đạo diễn uy tín hàng đầu của điện ảnh Việt hiện tại.

Trong đó, Mưa đỏ và Mai được xem là kỳ phùng địch thủ trên đường đua giành giải thưởng quan trọng nhất. Cuối cùng, tác phẩm chiến tranh cách mạng của Đặng Thái Huyền chiến thắng, trong những tiếng vỗ tay của các quan khách, nhà làm phim và các thế hệ diễn viên có mặt tại buổi lễ.

Trấn Thành, một lần nữa lại vuột mất cơ hội cầm lấy cúp vàng tại giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất, sau khoảng 5 năm đứng sau máy quay với 4 tác phẩm trăm tỷ.

Mưa đỏ ‘đánh bại’ Mai

Trong 16 tác phẩm tham gia tranh giải Bông Sen Vàng ở hạng mục phim truyện, Trấn Thành có tới hai phim tham gia gồm Mai và Bộ tứ báo thủ. Đây đều là hai dự án phát hành vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm và ghi nhận con số doanh thu phòng vé đáng mơ ước. Trong đó, Mai (2024) thu về 551 tỷ đồng , là tác phẩm ăn khách thứ hai lịch sử điện ảnh Việt. Còn Bộ tứ báo thủ (2025) cũng giúp Trấn Thành dắt túi hơn 330 tỷ đồng .

Trấn Thành bước vào cuộc đấu giành cúp với những lợi thế ban đầu về số lượng. Song tình cảnh trái ngược đã diễn ra khi cả hai tác phẩm của đạo diễn đều không được xướng lên ở giải Bông Sen Vàng và Bông Sen Bạc.

Bộ tứ báo thủ thậm chí còn không xuất hiện trong danh sách đề cử cuối cùng.

Mưa đỏ thắng lớn tại LHP Việt Nam năm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Theo đó, các tác phẩm điện ảnh gồm Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền), Mang mẹ đi bỏ (Mo Hong Jin), Tử chiến trên không (Hàm Trần), Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên), Thám tử Kiên (Victor Vũ) và Mai (Trấn Thành) là những cái tên được hội đồng giám khảo chọn lựa từ 16 tác phẩm. Điểm chung của các dự án này là đều có doanh thu trên 150 tỷ đồng và nhận phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả khi trình làng.

Dù vậy, theo hội đồng giám khảo LHP Việt Nam, việc lựa chọn của một tác phẩm điện ảnh để trao giải Bông Sen không phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích doanh thu ngoài rạp. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, trưởng ban chỉ đạo LHP nhấn mạnh các giám khảo căn cứ, đánh giá vào nhiều tiêu chí như chất lượng tác phẩm, nghệ thuật, công chúng, thời đại…

Cuối cùng, giải Bông Sen Bạc được trao cho Địa đạo, Tử chiến trên không và Chị dâu. Đây cũng là lần đầu tiên giải này có tới 3 tác phẩm cùng lúc được vinh danh. Trong khi đó, Mưa đỏ giành chiến thắng ở giải Bông Sen Vàng.

Chiến thắng của Mưa đỏ không gây bất ngờ. Ngay từ trước thềm lễ trao giải, đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền đã được giới chuyên môn, nhà làm phim dự đoán sẽ giành giải thưởng cao nhất. Ngoài ra, Mưa đỏ còn được hội đồng giám khảo đánh giá cao ở một số hạng mục khác như họa sĩ thiết kế, kỹ xảo điện ảnh và nam diễn viên phụ xuất sắc (Phương Nam).

Phát hành vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, Mưa đỏ đã tạo nên một hiện tượng chưa từng thấy tại thị trường phim Việt. Tác phẩm đứng đầu bảng tổng sắp doanh thu liên tiếp trong một tháng và tạo ra những kỷ lục ngoài phòng vé. Phim thu hút 8,1 triệu lượt khán giả trên toàn quốc và cán mốc hơn 715 tỷ đồng , là bộ phim điện ảnh Việt ăn khách nhất lịch sử. Từ thời điểm phim trình chiếu đến khi kết thúc hành trình ở rạp, Mưa đỏ luôn trở thành trung tâm bàn luận của giới chuyên môn lẫn khán giả yêu điện ảnh. Với tầm vóc, mức độ đầu tư, quy mô "khủng" cùng sự lan tỏa hiếm thấy, Mưa đỏ xứng đáng là bom tấn phim chiến tranh của điện ảnh Việt trong một thập kỷ đổ lại.

Không chỉ vậy, bộ phim của Đặng Thái Huyền tiếp tục hành trình mới và xa hơn khi là dự án được Bộ Văn hóa chọn đại diện Việt Nam tham gia sơ tuyển tại kỳ Oscar lần thứ 98 ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc (Best International Feature Film).

Lý do Trấn Thành bại trận

Nếu xét về quy mô, mức độ đầu tư, hiệu ứng, tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa, Mai đến từ Trấn Thành lại có phần lép vế khi đặt lên bàn cân so sánh với Mưa đỏ. Câu chuyện của Mai đơn giản, chỉ xoay quanh tình yêu giữa Mai (Phương Anh Đào) và Sâu (Tuấn Trần) cùng mâu thuẫn gia đình, khoảng cách thế hệ. Bối cảnh quay chủ yếu diễn ra trong một chung cư cũ ở TP.HCM. Không thể phủ nhận Trấn Thành có sự tiến bộ về mặt kỹ thuật và phong cách dựng phim, song tác phẩm vẫn còn bộc lộ một số hạn chế về kịch bản lẫn cách kể. Trong nhiều phân cảnh, đạo diễn tỏ ra tham lam, ôm đồm nhiều chi tiết, ham trưng trổ kỹ thuật khiến trải nghiệm Mai chưa thật sự trọn vẹn trên màn ảnh.

Trong khi Bộ tứ báo thủ lại là bước lùi của Trấn Thành trên địa hạt điện ảnh. Khi vừa ghi dấu ấn với Mai, tác phẩm phát hành dịp Tết Nguyên đán 2025 lại bị chê về chất lượng. Kịch bản phim thiếu sự đầu tư, có phần hời hợt, đôi khi sa đà vào hài nhảm. Càng về sau, phim càng đuối sức và hỗn loạn trong cách kể, truyền tải thông điệp. Hơn thế, góc nhìn của Trấn Thành về chuyện tình cảm, hôn nhân của thế hệ trẻ cũng thiếu sự mới mẻ, đặc biệt.

Các phim của Trấn Thành chưa được vinh danh ở giải thưởng cao nhất tại LHP Việt Nam.

Đó có thể là lý do dù tham gia tranh giải nhưng Bộ tứ báo thủ lại không xuất hiện trong danh sách đề cử cuối cùng.

Tại LHP năm nay, ngoài việc Mai và Bộ tứ báo thủ không được vinh danh, bản thân Trấn Thành cũng vuột mất cơ hội giành giải thưởng quan trọng khác - đạo diễn xuất sắc. Trong bảng đề cử này gồm các đạo diễn khác như Hàm Trần, Đặng Thái Huyền, Khương Ngọc. Cuối cùng, Hàm Trần giành cúp vàng.

Trong khoảng 5 năm đứng sau máy quay, Trấn Thành sở hữu 4 tác phẩm gồm Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Tổng doanh thu các phim của đạo diễn vượt quá con số 1.800 tỷ đồng . Song tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam, các dự án kể trên của đạo diễn chưa từng được vinh danh ở giải thưởng cao nhất. Thành tích tốt nhất là Bố già với Bông Sen Bạc tại kỳ LHP Việt Nam lần thứ XXII. Ở dự này, Trấn Thành giữ vai trò đồng đạo diễn với Vũ Ngọc Đãng.

Bản thân Trấn Thành cũng chưa chạm vào cúp vàng dành cho đạo diễn. Dù vậy, thành công của Mai cũng giúp dàn diễn viên trong phim tỏa sáng. Trong đó, Phương Anh Đào được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc còn Hồng Đào nhận cúp vàng cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam năm nay.