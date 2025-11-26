Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lê Giang ngừng đóng phim vì teo cơ chân

Quản lý của Lê Giang cho biết hiện tại, nữ diễn viên tập trung điều trị chứng teo cơ chân do thoát vị đĩa đệm. Cô không nhận dự án phim, hạn chế dự sự kiện giải trí.

Ngày 26/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý Lê Giang thông tin thêm về quá trình điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm của nghệ sĩ. Quản lý cho biết nhiều tháng qua, Lê Giang không nhận dự án phim để tập trung chữa bệnh. Cô chủ yếu ở nhà bán hàng online và chăm sóc mẹ bị tai biến liệt nửa người. Hai con của Lê Giang là Lê Lộc, Duy Phước cũng thường xuyên qua lại thăm nom và phụ giúp mẹ. Ngoài ra, nghệ sĩ cũng thuê người giúp việc để nấu ăn, dọn dẹp, hỗ trợ việc chăm mẹ, đỡ đần cô trong cuộc sống hàng ngày.

"Chị Giang hạn chế nhận các dự án phim thời gian này. Mọi việc phải tùy thuộc vào quá trình điều trị bệnh của chị nữa. Nếu sức khỏe cải thiện, chân, lưng đỡ đau và di chuyển tốt hơn, chị Giang mới nhận đóng phim trở lại. Từ giờ đến cuối năm, chị sẽ không làm gì khác liên quan đến nghệ thuật. Chị tập trung tập vật lý trị liệu, chăm sóc mẹ, sẵn bán hàng kiếm thêm thu nhập cũng như đỡ buồn", quản lý của nghệ sĩ chia sẻ.

le giang anh 1

Lê Giang hạn chế đóng phim để tập trung điều trị bệnh. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Lê Giang cũng đăng tải video, nói về tình trạng bệnh thoát vị đĩa đệm kèm đau thần kinh tọa nhiều tháng qua. Tình trạng bệnh ngày càng nặng khiến cô khó khăn khi di chuyển. Có thời điểm, cô phải đi cà nhắc, thậm chí lết trong nhà tắm.

Theo nghệ sĩ, chân trái có dấu hiệu teo cơ do cơn đau kéo dài. Nữ nghệ sĩ phải tập thể dục mỗi ngày, kết hợp châm cứu và vật lý trị liệu. Sau khi tới Cần Thơ điều trị, tình hình sức khỏe của cô cải thiện hơn.

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga và được biết tới qua nhiều dự án truyền hình, điện ảnh như Vu quy đại náo, Cua lại vợ bầu, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ

Năm 1992, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương sau đó có 2 con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Đến năm 1999, cả hai chia tay.

Theo nghệ sĩ, sau cuộc hôn nhân thất bại, diễn viên hài hiện không đặt nặng tình yêu hay kết hôn. Cô tập trung cho công việc diễn xuất và buôn bán.

