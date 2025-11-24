Phương Linh: 'Tôi không làm gì sai để hối hận’

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 chia sẻ cô đã đi qua nhiều giai đoạn, biến cố trong cuộc sống. Cô cho rằng bản thân sống đạo đức, không làm việc gì sai để áy náy.

Tại sự kiện công bố đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2025 diễn ra ở TP.HCM, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phương Linh nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến quá trình chuẩn bị và mục tiêu tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Người đẹp sinh năm 1999 cho biết cô đặt mục tiêu cao nhất tại cuộc thi năm nay và mong muốn lan tỏa các giá trị văn hóa, sự thân thiện, hiếu khách đến với thí sinh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác khi tới Việt Nam. Là thí sinh đại diện nước chủ nhà, Phương Linh rất áp lực. Thời gian qua, cô tập trung rèn luyện các kỹ năng như trình diễn, múa và chuẩn bị cho dự án cộng đồng mang tên Line2Life.

Phương Linh chia sẻ về việc chuẩn bị cho cuộc thi Miss Cosmo 2025. Ảnh: BTC.

Trong đó, quá trình tập luyện cho kỹ năng trình diễn khiến cô căng thẳng và tốn nhiều thời gian nhất. Người mẫu Võ Hoàng Yến trực tiếp đào tạo catwalk và hô tên cho Phương Linh. Ở giai đoạn đầu, cô bị Võ Hoàng Yến chê catwalk xấu và có thể đối diện nguy cơ out top.

Đến thời điểm hiện tại, Phương Linh đã tự tin về các kỹ năng và sẵn sàng nhập cuộc tại hành trình của Miss Cosmo 2025.

"Có thể mọi người biết tới tôi là cô gái ham học hỏi, có một số thành công trong việc học tập hay đi làm. Khi tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên, tôi cũng may mắn có danh hiệu. Nhưng bản thân biết được rằng thế giới ngoài kia, có rất nhiều người giỏi hơn mình. Vì thế, tôi luôn khiêm tốn, khiêm nhường và cố gắng trau dồi bản thân. Tôi đã đi qua những giai đoạn, biến cố trong cuộc sống và tự tin rằng mình không làm gì sai để hối hận hay thỏa hiệp nào khiến bản thân phải áy náy, ân hận. Ba mẹ dạy tôi sống có đạo đức. Và tôi luôn ghi nhớ, đạt được mọi thứ bằng sự nỗ lực", cô chia sẻ.

Tại Miss Cosmo 2025, Phương Linh phải đấu với khoảng 80 cô gái đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi bắt đầu từ cuối tháng 11 tại TP.HCM với nhiều hoạt động. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 20/12.

Phương Linh sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Sau khi tốt nghiệp Đại học University of Washington (Mỹ), Phương Linh tiếp tục hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Trở về Việt Nam, Phương Linh đảm nhận vị trí chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu Việt Nam. Trước đó, cô từng làm việc trong vai trò chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới.