Thiên An bị cắt vai trong phim của Xuân Lan?

Dân mạng lan truyền tin Thiên An từng tham gia phim "Cưới vợ cho cha". Song cô bị nhà sản xuất cắt vai sau ồn ào đời tư.

Ngày 23/11, trên một số nền tảng mạng xã hội, nhiều tài khoản lan truyền thông tin và hình ảnh Thiên An từng góp mặt trong dự án Cưới vợ cho cha của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và nhà sản xuất Xuân Lan. Không chỉ vậy, dân mạng còn đặt nghi vấn vai Trang (vợ Út Tửng) ban đầu được nhà sản xuất giao cho Thiên An. Song do diễn viên vướng ồn ào đời tư, nhà sản xuất quyết định thay thế bằng Thúy Diễm.

Hiện những thông tin liên quan đến Thiên An tiếp tục gây bàn tán và thu hút ý kiến trái chiều.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nhà sản xuất Xuân Lan từ chối chia sẻ về sự việc liên quan đến Thiên An. Nhưng nhà sản xuất khẳng định Thúy Diễm là "lựa chọn cuối cùng vì phù hợp nhất với hình ảnh và tinh thần nhân vật mà đoàn phim muốn truyền tải đến khán giả".

Thiên An vướng tin bị cắt vai trong phim của Xuân Lan. Ảnh: FBNV.

"Chúng tôi trân trọng tất cả sự đóng góp của mọi người trong dự án, dù là nhỏ nhất, đứng trước hay sau máy quay. Mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên tổng thể định hướng sáng tạo và sự phù hợp với diễn biến nhân vật ở từng giai đoạn. Chúng tôi mong khán giả sẽ luôn yêu thương bộ phim và nỗ lực của đoàn làm phim", Xuân Lan nói.

Về phía Thiên An, cô chưa có động thái sau sự việc gây ồn ào.

Trước đó, bộ phim mới nhất có sự xuất hiện của Thiên An là Cải mả cũng nhận những phản ứng trái chiều. Nhà sản xuất từng xóa tên của diễn viên khỏi poster.

Song các cảnh quay của diễn viên trong phim vẫn được giữ nguyên. Thời điểm ấy, đạo diễn Thắng Vũ cho biết: "Sau 2 năm đi với dự án, tinh thần của ê-kíp là điều quan trọng nhất với mình. Vì mỗi người đều đóng góp một phần quan trọng vào câu chuyện, dù thời lượng lên hình ít hay nhiều. Vụ lùm xùm vừa rồi, tôi mong nó không ảnh hưởng quá tiêu cực tới công sức của những người còn lại. Còn chuyện cắt hay không, ít hay nhiều, tôi nghĩ nó không quan trọng nhất. Quan trọng nhất khi mọi người xem phim sẽ thấy thời lượng của mỗi diễn viên sẽ được quyết định bởi câu chuyện. Khi tôi ngồi trong phòng dựng, mọi chuyện xảy ra tự nhiên và chuyên nghiệp, chứ không ảnh hưởng bởi chuyện của Thiên An trước đây hay sau này".