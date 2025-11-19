Thúy Diễm: 'Tôi buồn và căng thẳng sau nụ hôn gây ồn ào'

Nữ diễn viên cho biết thời điểm xảy ra những ý kiến trái chiều liên quan đến cảnh hôn Ma Ran Đô trên sân khấu kịch, cô rất buồn và căng thẳng.

Chiều 19/11, buổi công chiếu phim Cưới vợ cho cha diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên như Thúy Diễm, Đình Khang, nghệ sĩ Hồng Vân, Hữu Châu, Trương Minh Thảo, Kim Hải...

Bên lề sự kiện, diễn viên Thúy Diễm phản hồi báo giới về ồn ào liên quan đến nụ hôn táo bạo với Ma Ran Đô trên sân khấu kịch gây ra nhiều ý kiến trái chiều trước đó. Cô cho biết khoảng thời gian xảy ra sự việc nói trên, cô buồn, căng thẳng. Bởi lẽ trong hơn 10 năm đóng phim, hợp tác cùng nhiều bạn diễn nam, cô chưa từng đối diện phản ứng tương tự từ công chúng. Không ít bình luận công kích nhắm đến vợ chồng cô và lan truyền tin đồn cả hai lục đục trong hôn nhân.

Thúy Diễm cho biết cô buồn và căng thẳng khi ồn ào xảy đến. Ảnh: FBNV.

"Tôi rất buồn và căng thẳng trước những ý kiến trái chiều. Tôi chưa bao giờ đón nhận những bình luận như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, tôi cảm nhận được sự quan tâm, đồng cảm và tình yêu to lớn của ông xã. Anh đã đứng ra bảo vệ và vỗ về tôi", cô chia sẻ.

Thúy Diễm nói cảm ơn chồng vì sự thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng công việc của cô trong nhiều năm qua. Theo diễn viên, sự ủng hộ, đồng hành của Lương Thế Thành đóng góp khoảng 70% vào thành công trên hành trình làm nghề của cô.

"Tôi nghĩ nếu mình có người chồng mà không tôn trọng công việc của vợ, chắc chắn bản thân không dám đóng phim. Vì mỗi một phim sẽ luôn có câu chuyện, tình yêu mới. Đôi khi có những dự án tôi phải quay ở xa, anh đã bỏ hết công việc để chăm sóc con, quản lý gia đình để tôi an tâm làm việc. Với những người đàn ông khác, nếu phải nhìn vợ mình tình cảm với bạn diễn này kia sẽ rất khó chịu. Nhưng anh Thành cũng là diễn viên nên thấu hiểu và đồng cảm", nữ diễn viên chia sẻ.

Vào đầu tháng 9, clip quay lại cảnh nụ hôn của Thúy Diễm và Ma Ran Đô trong vở kịch mới gây xôn xao trên mạng xã hội. Dưới bình luận, không ít dân mạng cho rằng nụ hôn quá táo bạo. Không dừng lại ở đó, nhiều tài khoản mạng lan truyền tin đồn Thúy Diễm và chồng là Lương Thế Thành gặp trục trặc tình cảm.

Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng trên trang cá nhân. Thúy Diễm chia sẻ với tư cách diễn viên, khi nhận lời tham gia một dự án, trách nhiệm của cô là phải truyền tải được hết tâm tư, tình cảm của vai diễn. Do đó, cô không thể nào né tránh cảnh cần thể hiện tình cảm của nhân vật. Thúy Diễm nhấn mạnh không một vai diễn nào về tình yêu đôi lứa, thanh xuân, gia đình lại không phải thể hiện tình cảm.

“Làm ơn đừng thêu dệt, cắt ghép, dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay lời nói nặng nề, sai lệch làm ảnh hưởng đến nhân cách của người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình”, diễn viên Cát đỏ nhấn mạnh.

Lương Thế Thành cũng bài đăng để bảo vệ vợ giữa ồn ào. Anh chia sẻ: "Bản thân Thành cũng là diễn viên, nên hiểu đó là tính chất công việc. Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu".