Hương Ly cưới ngày 6/12

Á hậu Hương Ly đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Ngày trọng đại của cô diễn ra vào 6/12 ở Hà Nội.

Những ngày qua, Hương Ly và chồng đã gửi thiệp mời cưới tới người thân, bạn bè và đồng nghiệp hai bên. Hôn lễ của cô tổ chức vào ngày 6/12 tại Hà Nội.

Chồng của Hương Ly là Hoàng Tùng Anh, không hoạt động trong giới giải trí. Song đến thời điểm này, cô vẫn không chia sẻ nhiều thông tin về người bạn đời.

Ngày vui của á hậu sẽ bắt đầu từ 17h30. Đến 19h là tiệc tối, sau đó, cô dâu, chú rể cùng nhảy múa, mini game với khách mời.

Lễ cưới của đôi uyên ương dự kiến thu hút dàn hoa hậu, á hậu và nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Các khách mời diện trang phục có tông màu nâu, be... theo mong muốn của cô dâu, chú rể.

Vợ chồng Hương Ly tổ chức lễ cưới vào ngày 6/12. Ảnh: FBNV.

Chồng của Hương Ly sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cả hai trải qua nhiều năm gắn bó trước khi về chung một nhà.

Theo á hậu, trong 2 năm đầu, khi duy trì mối quan hệ yêu xa, hai người gặp không ít khó khăn nhưng họ dần điều chỉnh được cuộc sống, công việc để dành thời gian bên nhau. Sau khi kết hôn, á hậu sẽ chuyển tới Hà Nội sinh sống để được gần ông xã.

Hương Ly tâm sự nửa kia hỗ trợ cô rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc. Từ khi quen biết Tùng Anh, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

Vào tháng 3, Hương Ly được cầu hôn tại núi Phú Sĩ (Nhật Bản). Thời điểm đó, á hậu bày tỏ: "Bắt đầu một chương mới. Mong rằng núi Phú Sĩ sẽ làm chứng cho chúng mình nhé".

Nguyễn Thị Hương Ly sinh năm 1995, là quán quân Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model 2015. Cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và lọt top 5. Tới năm 2022, Hương Ly trở lại cuộc thi và một lần nữa dừng chân ở top 5. Một năm sau đó, Hương Ly ghi danh ở Miss Universe Vietnam 2023 và giành giải á hậu 1.