Diễm Hương hội ngộ Mộng Vân sau 30 năm

Hai mỹ nhân của điện ảnh Việt thập niên 1990 vừa hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp. Diễm Hương hiện sống ở nước ngoài, còn Mộng Vân theo đuổi con đường kinh doanh tại TP.HCM.

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong buổi họp lớp của những cựu sinh viên khóa I trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (hiện là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Buổi tiệc diễn ra trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao một thời của màn ảnh Việt. Trong đó, sự xuất hiện của Diễm Hương và Mộng Vân gây chú ý.

Hai mỹ nhân của điện ảnh Việt thập niên 1990 hội ngộ sau 30 năm. Cựu diễn viên Diễm Hương diện cây trắng trong khi Mộng Vân gợi cảm với đầm lụa khoét sâu vùng ngực. Cả hai vui vẻ nói chuyện và giao lưu cùng các bạn học cũ. Diễm Hương có cuộc sống kín tiếng ở nước ngoài. Thỉnh thoảng, cô về Việt Nam và gặp gỡ các đồng nghiệp. Năm 2022, cô từng hội ngộ Lý Hùng sau 30 năm.

Diễm Hương, Mộng Vân hội ngộ các bạn học cũ trong buổi họp lớp. Ảnh: @doanminhtuan.

Trong khi đó, Mộng Vân theo đuổi sự nghiệp kinh doanh nhiều năm qua. Cô hiện sống tại TP.HCM. Từ lâu, Diễm Hương và Mộng Vân đều giã từ màn ảnh.

Diễm Hương sinh năm 1970, nổi danh trong giai đoạn 1990-2000. Cô được yêu mến với các vai diễn như Nước mắt học trò, Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Vòng vây tội lỗi... Tên tuổi Diễm Hương gắn liền với nhiều nam diễn viên nổi tiếng, nhưng để lại ấn tượng mạnh nhất là với Lý Hùng.

Năm 1997, Diễm Hương trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian im ắng kể từ khi dòng phim thương mại thoái trào. Cô tham gia bộ phim Những nẻo đường phù sa của đạo diễn Châu Huế, đóng cùng Diễm My, Quyền Linh, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương, Hồng Ánh... Từ đó đến nay, Diễm Hương không còn đóng phim.

Mộng Vân góp mặt trong các bộ phim như Đằng sau một số phận, Bông hồng đẫm lệ, Nước mắt học trò, Tráng sĩ Bồ Đề, Cuộc tình hai mặt, Cái chết nhà tỷ phú… Năm 1993, cô lập gia đình và có ba người con.