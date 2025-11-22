Phát thanh viên huyền thoại Hồ Mỹ Hạnh qua đời

Bà Hồ Mỹ Hạnh qua đời ở tuổi 83 do tuổi cao, sức yếu. Lễ tang của bà diễn ra tại nhà riêng ở TP.HCM.

Ngày 22/11, gia đình thông báo về sự ra đi của nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh. Bà mất vào lúc 21h50 ngày 21/11 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ tang của bà bắt đầu diễn ra từ sáng cùng ngày, tại nhà riêng ở đường Phạm Thị Lòng, ấp Hội Thạnh, xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Đến sáng 25/11, linh cữu của bà sẽ được hỏa táng tại ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM.

Phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh qua đời ở tuổi 83. Ảnh: Trường Nguyên.

Bà Hồ Mỹ Hạnh sinh năm 1942, tên thật là Hồ Kim Hiên. Bà sinh ra và lớn lên ở Củ Chi, TP.HCM. Từ năm 1959, bà Hồ Mỹ Hạnh đã hoạt động trong phong trào sinh viên - học sinh Sài Gòn chống Mỹ.

Tháng 4/1975, bà được chọn tham gia đoàn cán bộ vào tiếp quản Đài Truyền hình Sài Gòn sau giải phóng. Vào sáng 28/4/1975, bà khoác ba lô theo đoàn do ông Lê Minh Hiền, Phó Chủ nhiệm Truyền hình Việt Nam, dẫn đầu vào Sài Gòn.

Đến chiều 30/4/1975, đoàn cán bộ do ông Lê Minh Hiền dẫn đầu đã đặt chân đến trụ sở Đài Truyền hình Sài Gòn tại số 9 Hồng Thập Tự (nay là Đài Truyền hình TP.HCM).

Vào 19h ngày 1/5/1975, sau một đêm TP không có truyền hình, Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng đã ra mắt chương trình phát hình đầu tiên.

Ông Lê Minh Hiền bấm nút cho Đài Truyền hình Sài Gòn Giải Phóng phát sóng. Bà Mỹ Hạnh là phát thanh viên chính, cùng phát thanh viên Nguyễn Hữu Phước xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với bài hát hùng tráng Giải Phóng miền Nam, Mỹ Hạnh xuất hiện cùng Hữu Phước.

Mỹ Hạnh cất giọng đọc huyền thoại: "Đây là Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng".