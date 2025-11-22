Khoảnh khắc chưa từng có ở LHP Việt Nam

Hàng nghìn người, từ nghệ sĩ, nhà làm phim đến khán giả quy tụ trong đêm khai mạc LHP Việt Nam diễn ra ở TP.HCM. Chương trình chiêu đãi quan khách bằng những tiết mục giàu cảm xúc.

Khoảnh khắc đặc biệt

Trở lại TP.HCM sau 10 năm, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức khai mạc tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, vào tối 21/11. Sự kiện quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất cùng khán giả mộ điệu phim ảnh. Khoảnh khắc đặc biệt nhất phải kể đến là nghi thức nhận danh hiệu TP.HCM là thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO. Cột mốc này đánh dấu bước tiến mới giúp TP.HCM từng bước xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh sáng tạo, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Sau nghi thức quan trọng là bữa tiệc âm nhạc nhiều cảm xúc đến từ các diễn viên ở nhiều thế hệ. Dàn diễn viên Mưa đỏ gây xúc động với ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng, trong khi ê-kíp Địa đạo thể hiện ca khúc nhạc phim Mặt trời trong bóng tối. Không khí hùng tráng, tự hào lan tỏa tới hàng nghìn quan khách, khán giả tại sự kiện.

Bữa tiệc âm nhạc kết nối thế hệ

Trong hơn 90 phút, hàng nghìn người được chiêu đãi bằng bữa tiệc âm nhạc sôi động, tươi vui đến từ các nghệ sĩ, ca sĩ ở nhiều thế hệ. Sự góp mặt của dàn ngôi sao như Trọng Hiếu, Đức Phúc, Han Sara, Hoàng Dũng, Anh Tú... khuấy động chương trình. Điểm nhấn của chương trình là liên khúc Người ơi người ở đừng về - Phù Đổng Thiên Vương đến từ Đức Phúc. Tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng, công phu cùng giọng hát nhiều cảm xúc của Đức Phúc mang lại niềm xúc động, tự hào cho quan khách, khán giả. Sau đêm khai mạc, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV sẽ còn diễn ra nhiều sự kiện bên lề như hội thảo về điện ảnh, chương trình nghệ thuật Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim...