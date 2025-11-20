Trấn Thành lại đấu Thu Trang

Danh sách 16 tác phẩm điện ảnh tham gia tranh giải tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV đã được công bố. Trong đó, đạo diễn Trấn Thành có hai phim gồm "Mai" và "Bộ tứ báo thủ".

Chiều 20/11, buổi họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra tại TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM; ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV có ý nghĩa đặc biệt khi vào ngày 31/10 vừa qua, UNESCO công bố danh sách các thành phố mới gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo, trong đó TP.HCM trở thành Thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

"Với khẩu hiệu 'Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới', Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn khẳng định bản lĩnh và khát vọng của nền điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng với thế giới. Liên hoan phim năm nay có nhiều hoạt động phong phú: các chương trình triển lãm, chiếu phim, giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả, hội thảo chuyên ngành cùng các sáng kiến ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quảng bá và phân phối phim. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc tôn vinh bản sắc Việt trong điện ảnh và tạo điều kiện để các đoàn làm phim quốc tế hợp tác, nâng cao chất lượng sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Các phim Việt tham gia tranh giải Bông sen tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Về phía Cục Điện ảnh, Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Cùng đó là 57 bộ phim các thể loại được đưa vào Chương trình phim toàn cảnh.

Ngoài hoạt động chiếu phim, Liên hoan phim còn tổ chức các Hội thảo chuyên đề, giao lưu đoàn làm phim, các nghệ sĩ với khán giả, cùng nhiều sự kiện bên lề như chương trình nghệ thuật 'Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim'. Điểm mới của Liên hoan phim năm nay là chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương.

Trong danh sách tham gia tranh giải, được quan tâm nhất là hạng mục phim truyện. 16 tác phẩm tham gia gồm Bộ tứ báo thủ, Mai, Nụ hôn bạc tỷ, Địa đạo, Thanh âm vượt đại dương, Bà già đi bụi, Chị dâu, Công tử Bạc Liêu, Tử chiến trên không, Vầng trăng thơ ấu, Mưa đỏ, Nhà gia tiên, Kính vạn hoa, Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma.

Có thể thấy, trong 16 phim kể trên, số lượng tác phẩm có doanh thu cao ngoài phòng vé áp đảo. Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền là tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất lịch sử. Trong khi Mai đến từ đạo diễn Trấn Thành cũng không kém cạnh với doanh thu hơn 500 tỷ đồng .

Đáng chú ý, một tác phẩm khác cũng đến từ đạo diễn Trấn Thành là Bộ tứ báo thủ góp mặt trong danh sách tranh giải kể trên. Đối đầu với Trấn Thành là những tên tuổi khác như Thu Trang, Huỳnh Lập, Khương Ngọc...

Một trường hợp gây tranh luận là Kính vạn hoa đến từ Võ Thanh Hòa cũng hiện diện trong cuộc đấu tranh giải Bông sen. Trước đó, tác phẩm gây thất vọng về chất lượng và doanh thu ảm đạm. Phim phải rời rạp sớm và thua lỗ nặng.